Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia celebraba este miércoles una Mesa Sectorial extraordinaria a petición de las organizaciones sindicales para aclarar la implantación del nuevo modelo con el que se alarga hasta los 14 años la permanencia de los alumnos en los colegios, ampliando las competencias de estos hasta 1º y 2º de Secundaria (ESO).

Los sindicatos pusieron sobre la mesa las dudas que les genera el cambio y debatieron con el consejero Víctor Marín los pros y los contras, un encuentro en el que aseguran que Marín no descartó que se pueda ampliar incluso hasta 4º de ESO, lo que implicaría mantener a los estudiantes en el colegio hasta los 16 años.

La propuesta que hizo la Administración en su momento dejó muchas incertidumbres en el aire y los sindicatos intuyen posibles efectos negativos en la organización de los equipos docentes y el trabajo del profesorado, por lo que acudían ayer al encuentro con muchas preguntas, aunque no todas eran respondidas. "El consejero juega a la ambigüedad cuando se trata de cuestiones que no están claras", afirmó el portavoz de Sterm, Andrés Martínez, quien considera que hasta que no pasen unos años el nuevo modelo no estará asentado.

Para Martínez, la opción de ampliar este modelo hasta 4º de ESO "no sigue criterios pedagógicos, sino económicos, ya que únicamente se usará en función de si un centro de Secundaria tiene más o menos demanda y ajustar así la oferta educativa de Formación Profesional para no tener que construir más institutos en las zonas donde hacen falta".

Orientador a tiempo completo

Los asistentes sí lograron arrancar al consejero Víctor Marín el compromiso de que los colegios que ofrezcan 1º y 2º de Secundaria contarán con un orientador a tiempo completo, una figura que suele estar presente en los institutos y de la que ahora también dispondrán en mayor medida estos centros.

El responsable de la Federación de Educación de CCOO, Nacho Tornel, señaló que "también hemos logrado el compromiso de no tocar ni aminorar las condiciones de trabajo de los docentes que pasen a los colegios, para que no se pierdan los tiempos completos ni la especialidad, evitando jornadas parciales y que los mismos docentes tengan que impartir asignaturas que no son de su ámbito", una cuestión que preocupaba a los afectados.

Desde ANPE su presidente, José Antonio Martínez, explicó que reiteraron "con firmeza que no permitiremos que esta medida suponga una vulneración o un retroceso en las condiciones laborales del profesorado" y "denunciaremos situaciones de itinerancias, supresión de plazas o desplazamientos". ANPE también exigirá que se dote a estos nuevos centros de una partida económica para equipamientos y recursos para los cursos de 1º y 2º de ESO.

La Consejería de Educación se limitó a señalar que la Mesa Sectorial celebrada ayer fue "muy cordial" y sirvió para contestar a todas las preguntas de los sindicatos, "se les ha dado la información sobre el proceso seguido para la implantación de la ESO en los 11 colegios que van a comenzar el próximo curso, así como los requisitos de espacio y la organización de las enseñanzas y plantillas".