Ecologistas denuncian un vertido de aguas residuales en una rambla que desemboca en el Mar Menor

La asociación ecociudadana Por Un Mar Vivo y el colectivo SOS Mar Menor han presentado una denuncia ante la Guardia Civil por un presunto vertido de aguas residuales o purines en la rambla de la Maraña, un cauce que desemboca en el Mar Menor.

Según explican ambas organizaciones en un comunicado, los hechos se produjeron el pasado 10 de marzo de 2026, alrededor de las 17.30 horas, cuando aseguran haber observado directamente el vertido procedente de una balsa perteneciente a una empresa ganadera ubicada en el municipio de Torre Pacheco. Los denunciantes afirman que grabaron un vídeo del momento para aportar pruebas a la investigación.

Las organizaciones sostienen que el vertido parecía intencionado y no accidental, a tenor de la disposición de la zona y de la presencia de espuma y acumulación de residuos, lo que, según indican, evidenciaría que llevaba produciéndose durante varias horas. También señalan que dos trabajadores de la empresa se encontraban vigilando el lugar cuando se percataron de su presencia.

Asimismo, las asociaciones aseguran que al día siguiente tuvieron conocimiento de que se estaban realizando movimientos de tierra en el mismo punto del vertido, una actuación que, según indican, requeriría autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura al tratarse de una rambla.

Por ello, Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor han exigido a las autoridades competentes que investiguen con urgencia estos hechos, al considerar que podrían suponer un grave riesgo medioambiental, especialmente porque ese día se registraron lluvias y el agua de la rambla desembocó directamente en el Mar Menor.

Noticias relacionadas

Por eso, han señalado que pondrán a disposición de la Guardia Civil y de los organismos competentes toda la documentación y las pruebas recopiladas y esperan que, en caso de confirmarse los hechos, intervenga también la figura de la Personalidad Jurídica del Mar Menor.