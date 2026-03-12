En directo | López Miras afronta preguntas sobre economía, vivienda y la situación de los bomberos del CEIS

El presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparece ante el Pleno de la Asamblea Regional este jueves para someterse a una sesión de control en la que responderá a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios, y que han sido admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara.

En concreto, el grupo parlamentario Popular preguntará a López Miras sobre medidas que baraja el Gobierno de la Región para evitar que los problemas de los ciudadanos crezcan en ámbitos esenciales como la economía doméstica o el acceso a la vivienda, según ha informado la Asamblea Regional.

Por su parte, el grupo parlamentario Socialista lo hará sobre si la situación actual del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) garantiza la seguridad de la ciudadanía ante una emergencia; y Vox preguntará al presidente del Consejo de Gobierno sobre indicadores socioeconómicos.

Finalmente, el grupo parlamentario Mixto preguntará sobre cumplimiento de los compromisos adoptados con los bomberos del CEIS de la Región de Murcia.

Sesión plenaria de control

Además, el orden del día de la sesión plenaria de control incluye varias preguntas orales que los grupos parlamentarios formularán a los miembros del Consejo de Gobierno.

El Grupo Popular se interesará por las cláusulas de salvaguardia para blindar a agricultores y ganaderos, además de solicitar un balance sobre las ayudas de eficiencia energética en edificios.

Por su parte, el Grupo Socialista pondrá el foco en el ámbito educativo, denunciando la falta de financiación en centros de Secundaria y FP, y reclamando garantías para que el alumnado hipoacúsico cuente con intérpretes de lengua de signos durante sus prácticas en empresas. Asimismo, los socialistas pedirán explicaciones sobre la reducción de partidas destinadas al ámbito rural y forestal para cubrir gastos telefónicos y de internet de la Consejería de Economía.

El Grupo Parlamentario Vox centrará sus preguntas en el coste de los menores extranjeros no acompañados en la Región y en la eficacia de las inversiones para la modernización de explotaciones agrarias. En el bloque de interpelaciones, exigirá cuentas sobre la supuesta falta de evaluación de las campañas publicitarias institucionales del pasado ejercicio 2024.

Desde el Grupo Mixto, las preguntas se dirigirán hacia el impacto económico de la guerra de Irán en los sectores productivos de la Región y la modificación del Reglamento de máquinas recreativas y de azar.

El tramo final del pleno estará marcado por dos interpelaciones del Grupo Popular, una sobre el avance de las Directrices y el Plan de Ordenación Territorial de la cuenca del Mar Menor y otra relativa al Anteproyecto de la nueva Ley Regional del Voluntariado.

Finalmente, el PSOE cerrará la sesión exigiendo los criterios técnicos por los cuales solo once centros educativos de la Región podrán impartir 1º y 2º de la ESO durante el próximo curso escolar 2026-2027.