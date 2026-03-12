Corte total en la carretera RM-310 durante cinco días: consulta las fechas, vías afectadas y desvíos

La carretera RM-310 permanecerá cortada al tráfico entre el 16 y el 20 de marzo debido a obras de refuerzo del firme en el tramo situado en el límite de la Región en dirección a Torremendo, pedanía de la vecina localidad de Orihuela.

Según la información difundida a través de la Consejería de Fomento, la actuación obligará a interrumpir completamente la circulación en este punto de la vía mientras se ejecutan los trabajos de mejora del pavimento.

Para garantizar la movilidad durante esos días, se han habilitado varios itinerarios alternativos que permitirán rodear el tramo afectado. Los desvíos estarán señalizados y se realizarán a través de las carreteras RM-301, RM-F18 y CVC-954, que conectan la zona de Cañadas de San Pedro con Torremendo.

En el mapa difundido junto al aviso se muestra el tramo cerrado en la RM-310 y el recorrido alternativo recomendado, que bordea la zona por el sur antes de volver a enlazar con la vía principal cerca de Torremendo.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación, seguir la señalización provisional y utilizar las rutas alternativas habilitadas para evitar incidencias durante los días que duren las obras.