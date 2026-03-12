Un congreso de influencers en Murcia, impulso a la mujer y cuenta en TikTok: así celebran los constructores su 50º aniversario

Medio siglo de trayectoria da para hacer mucho, tanto como levantar 500.000 viviendas, 10 grandes complejos hospitalarios, 300 centros educativos y más de 3.000 kilómetros de carreteras en la Región de Murcia. Los contructores murcianos tienen motivos se sobra para presumir del trabajo que han llevado a cabo en las últimas cinco décadas (y lo que les queda por delante ante la crisis de la vivienda que afecta a todo el país y que requiere de nuevas construcciones de forma acuciante).

Por ello, la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) celebra este 2026 su 50 aniversario reivindicando la huella real que el sector ha dejado en la transformación de la Comunidad desde entonces. Fundada en 1976, la de los constructores fue la primera organización empresarial de la Región de Murcia que se constituyó y hoy es, además, una de las más antiguas de España, situándose entre las seis organizaciones territoriales más veteranas del país.

La efeméride servirá también para visibilizar la construcción que el sector quiere seguir impulsando. Durante este año Frecom desarrollará una agenda de acciones centrada en la innovación, la atracción de talento joven y el impulso de la mujer en construcción, tal y como anunció este jueves por la mañana Hernández durante la presentación de los actos en la sede de la patronal Croem, en Murcia.

"La construcción pone el foco en innovación, especialmente en la industrialización; talento joven y mujer en construcción. En el sector que queremos seguir siendo: moderno, abierto, fuerte y sensible a las necesidades de la sociedad", afirmó Hernández. Entre las iniciativas previstas figura la organización en Murcia de un congreso de influencers nacionales de la construcción, con el objetivo de acercar el sector a nuevos públicos, visibilizar oportunidades reales de empleo y conectar con los códigos de comunicación de las nuevas generaciones.

Además, Frecom estrena su canal en Tik Tok, con contenidos que muestren una construcción más cercana, dinámica y alineada con la realidad del sector actual. Otro de los ejes del aniversario será la mujer en construcción. La federación organizará jornadas en Murcia y Cartagena con participación de perfiles femeninos de distintas áreas y categorías profesionales del sector, especialmente dirigidas a estudiantes de universidad y Formación Profesional vinculados a especialidades con alta demanda.

"Tenemos que seguir abriendo el sector a perfiles que históricamente han estado menos presentes. Necesitamos más jóvenes, más mujeres y más sociedad mirando a la construcción como un ámbito de futuro, de innovación y de oportunidades profesionales", señala Hernández. El programa conmemorativo culminará en octubre, coincidiendo con la fecha de la primera Asamblea oficial de los empresarios regionales de la construcción en 1976, con una gala que servirá para reconocer la trayectoria del sector y proyectar los próximos 50 años.

"Hablamos de calidad de vida"

"Cuando hablamos de construcción no hablamos solo de obras. Hablamos de viviendas, hospitales, colegios, carreteras, agua, industria y calidad de vida. Hablamos, en definitiva, de cómo ha cambiado la Región de Murcia en estos 50 años", explica Hernández.

"Detrás de cada gran avance de la Región ha habido empresas de construcción haciendo posible que las cosas ocurrieran. Ese es el legado que queremos reivindicar en este aniversario: un sector que ha estado donde hacía falta para levantar futuro".

Su trabajo durante estos años equivale a unir en línea recta la ciudad de Murcia con Helsinki, cruzando Europa de sur a norte

Bajo el lema '50 años construyendo lo importante', Frecom pone el foco en todo lo que la construcción ha significado para el desarrollo de la Región. Así, el parque residencial regional ha pasado de unas 350.000 viviendas en 1976 a las 853.362 actuales. En términos reales, eso supone más de 500.000 viviendas construidas en medio siglo. A ello se suma la ejecución de 10 grandes complejos hospitalarios que hoy forman parte de la red sanitaria regional. También en estas cinco décadas el sector ha construido y modernizado más de 3.000 kilómetros de carreteras y autovías de la red estatal y autonómica en la Región, "lo que equivale aproximadamente a unir en línea recta la ciudad de Murcia con Helsinki, cruzando Europa de sur a norte", explicó José Hernández, presidente de la Federación.

El balance alcanza también a la educación, el agua y el desarrollo económico. La construcción ha hecho posible la edificación de más de 300 centros educativos e infraestructuras universitarias, el despliegue de más de 100 depuradoras y cuatro macrodesaladoras y el desarrollo de más de 70 polígonos industriales y parques empresariales que concentran buena parte de la actividad productiva y del empleo regional.

Un aniversario con compromiso social junto a Assido

El 50 aniversario tendrá también un marcado componente social a través de la colaboración de Frecom con Assido, quien celebra también este año su 45 aniversario. La primera acción de esa colaboración ha sido el diseño del cartel oficial del aniversario, una imagen creada por los usuarios de la Asociación que simboliza la conexión entre pasado, presente y futuro. A lo largo de 2026 se darán a conocer nuevas acciones conjuntas dentro de esta alianza.

"Queríamos que este aniversario también tuviera alma y compromiso social. Con ASSIDO vamos a compartir mucho más que una imagen: vamos a desarrollar una colaboración real a lo largo de todo el año", destaca Hernández. "Celebramos una historia muy importante, pero sobre todo celebramos que seguimos siendo un sector decisivo para el presente y para el futuro de la Región de Murcia", concluye Hernández.

La rueda de prensa ha contado además con la presencia de expresidentes de Frecom, en una imagen que refuerza el valor histórico de este 50 aniversario y la continuidad institucional de la Federación: Pedro García Balibrea (1988 y 1997), Miguel del Toro (1999), Fulgencio Belando Aragón (2002), Miguel Mengual (2011), José García Balibrea (2013), Luis Ramón Fernández Mula (2013) y el actual presidente, José Hernández Martínez (2019), acompañados por María Luisa Lucas, secretaria general de la Federación.