Educación
La Comunidad buscará alternativas para que la caída de la natalidad no afecte a la concertada
El presidente López Miras anuncia la nueva medida durante la inauguración de la asamblea general de Ucoerm
La caída de la natalidad se está dejando notar desde hace años en las aulas de Infantil, donde las clases se van vaciando y reduciéndose las ratios. Esta realidad es uno de los retos a los que deben hacer frente las cooperativas de enseñanza, que este jueves se reunían en el Hotel Nelva de Murcia para celebrar la XLI Asamblea General Ordinaria de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm).
El encuentro era inaugurado por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que acompañó en la jornada al presidente de Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, y donde anunció la constitución inmediata de un grupo de trabajo, que empezará a trabajar la próxima semana, para abordar distintas cuestiones que hay ahora mismo encima de la mesa en relación a la educación concertada.
Una de ellas es precisamente abordar vías o alternativas para el mantenimiento de las aulas en los centros de educación concertada ante el descenso de la natalidad de los últimos años
Otra de las cuestiones es la equiparación de las condiciones laborales de los docentes de los centros concertados con los docentes de los centros públicos, un asunto que el Gobierno regional considera "esencial" y que por ello se planteó por parte del consejero de Educación en la última Conferencia Sectorial, donde Murcia fue la única comunidad autónoma que defendió la equiparación de públicos y concertados. La Administración considera que "así se estableciese en el anteproyecto de ley que está tramitando el Gobierno estatal, por el que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, para establecer una reducción del número máximo de alumnos por aula y una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario".
Así, el Gobierno regional refuerza su apuesta "por la libertad educativa y el derecho de las familias a elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos".
