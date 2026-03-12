Comienzan los talleres de reciclaje y consumo responsable de ReCAIB y Consumo para 35 colegios murcianos

El programa ha comenzado esta mañana en el CEIP Jesús García Candel, donde Alberto Sánchez Campillo, director general de Consumo, ha destacado ante los jóvenes estudiantes la importancia de “cuidar los recursos, separar correctamente y entender que nuestras decisiones de consumo tienen un impacto directo en el planeta”. La finalidad de estos talleres es acercar de forma práctica la importancia del reciclaje, la economía circular y los hábitos de consumo responsables.

La buena acogida a esta acción durante el pasado curso ha permitido que la iniciativa se amplíe este año, pasando de una quincena de centros a 35 colegios repartidos por toda la Región de Murcia, lo que permitirá superar los 1.500 escolares participantes. Los talleres son impartidos por Oxigenarte, asociación especializada en sostenibilidad, que emplea dinámicas adaptadas a la edad del alumnado para facilitar una comprensión sencilla y vivencial de estos conceptos.

La actividad forma parte de las acciones formativas de ReCAIB — plataforma de la Asociación Española de Industriales de Plásticos (Anaip), creada por el compromiso de las empresas adheridas para cumplir el Real Decreto 293/2018 y vigilar en el mercado la aplicación de la regulación— y de las empresas murcianas integradas en ella, Eversia y Walki Plasbel, para reforzar la educación ambiental en edades tempranas y promover un uso responsable de los recursos.

El fin último de estas acciones es acercar a los niños la idea de que ellos son los protagonistas del cambio. “Cada pregunta, gesto o enseñanza aprendida en estos talleres puede convertirse mañana en un hábito que proteja el entorno. Ellos representan el futuro del planeta, y sembrar conciencia ambiental en la infancia es, en realidad, invertir en un mundo más responsable y sostenible para todos”, señalaban representantes de ReCAIB.