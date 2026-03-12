Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ciclista cartagenera Cecilia Sopeña pierde el control de la bicicleta, cae por un acantilado y su perra se lanza a salvarla

La creadora cartagenera de contenido adulto Cecilia Sopeña vivió un auténtico susto este jueves en medio de una retransmisión en directo al caer por un acantilado cuando iba montada en su bicicleta por un estrecho sendero cubierto de gravilla.

La ciclista de la ciudad trimilenaria retransmitió su aparatosa caída por medio de su cámara anclada a su bicicleta, que radiografió su tropiezo segundo a segundo. El terreno por el que conducía era angosto y resbaladizo, por lo que cuando la rueda delantera rodó sobre el borde del mismo, el vehículo cedió. Sopeña estuvo a punto de caer al vacío, pero consiguió agarrarse en las rocas.

Por fortuna, la de Cartagena no estaba sola. Su perrita le acompañaba en el camino. Y no dudó ni por un segundo en abalanzarse a socorrerla. "Nezha me quiere muchísimo", contaba Cecilia en su Instagram, al mostrar el vídeo. Poco después de frenar su arrastre por el barranco, logró levantarse y salir ilesa del accidente.

De profesora de matemáticas a actriz de contenido adulto

La ciclista Cecilia Sopeña ganó relevancia en redes sociales gracias al contenido de adultos que subió en su día a OnlyFans, plataforma que, según dice, abandonó hace tiempo.

La cartagenera, de 39 años, no llegó a ser una ciclista profesional de éxito entre otras cosas porque fue madre joven y por un accidente que le hizo cambiar de rumbo en su vida. También fue profesora de matemáticas en un instituto de su localidad natal. Actualmente, tiene 1.480.000 seguidores en YouTube, 888.000 en TikTok y 507.000 en Instagram.

