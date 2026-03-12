La CHS impulsa en Molina de Segura seis lagunas artificiales para frenar inundaciones

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está ejecutando las obras de restauración y laminación en la cuenca de la cañada de Morcillo, situada en el término municipal de Molina de Segura. La actuación, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), tiene como objetivo principal reducir el riesgo de inundaciones en la zona mediante soluciones basadas en la naturaleza.

El proyecto contempla la implantación de seis sistemas naturales de retención de agua (SNRA) diseñados para almacenar temporalmente los caudales generados durante episodios de lluvias intensas y liberarlos de forma progresiva aguas abajo. Con esta intervención se pretende laminar las avenidas y disminuir el impacto de posibles inundaciones en el entorno.

Las nuevas infraestructuras se desarrollarán sobre una superficie total de actuación cercana a las 39,4 hectáreas. De ellas, alrededor de 20,1 hectáreas serán zonas inundables y permitirán una capacidad de retención estimada de 262.543 metros cúbicos de agua (el equivalente 105 piscinas olímpicas). En la práctica, se crearán seis sistemas de tipo laguna capaces de actuar como espacios de almacenamiento temporal durante episodios de crecida.

Zona de actuación para en la cañada de Morcillo (Molina de Segura). / CHS

Para construir estas estructuras se están realizando movimientos de tierras destinados a excavar los vasos de las lagunas y levantar motas perimetrales. Además, se ejecutarán aliviaderos que permitirán el desagüe controlado del agua acumulada. En los puntos más sensibles a la erosión se instalarán protecciones de escollera y se construirán cuencos amortiguadores para disipar la energía del agua en las salidas de flujo.

Las obras también incluyen trabajos previos de limpieza y preparación del terreno, con desbroce de vegetación, retirada de restos y eliminación de residuos existentes en el ámbito de actuación.

Junto a las actuaciones hidráulicas, el proyecto incorpora medidas de restauración ambiental. Está prevista la revegetación con especies autóctonas y la naturalización de motas y zonas auxiliares, lo que permitirá recuperar aproximadamente 24,2 hectáreas y favorecer la integración paisajística de las nuevas infraestructuras.

Asimismo, la intervención contempla la reposición de servicios afectados, como redes de saneamiento, y la protección de infraestructuras ya existentes dentro del área de actuación.

Con un presupuesto base de licitación de 6,07 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, la iniciativa se integra en la estrategia de la CHS para mejorar la gestión del riesgo de inundaciones en la cuenca del Segura y avanzar en soluciones sostenibles que aumenten la resiliencia del territorio frente a lluvias torrenciales.