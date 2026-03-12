Los cazadores murcianos celebran la llegada de la licencia interautonómica

La caza y la pesca deportiva avanzan hacia un modelo más coordinado entre comunidades autónomas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado un nuevo paso en esa dirección con la firma de un convenio, publicado ayer en el BORM, que permitirá utilizar una única licencia para practicar ambas actividades en diez regiones. La medida, que simplifica los trámites para miles de aficionados en la Región de Murcia, llega además en un momento en el que el sector cinegético murciano también trabaja en la actualización de su normativa autonómica.

Las comunidades que forman parte del convenio son Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia. Con esta fórmula, los usuarios ya no tendrán que tramitar licencias independientes en cada territorio. El nuevo acuerdo sustituye al marco legal vigente desde 2017 e introduce una novedad relevante: la incorporación de Andalucía y Castilla-La Mancha, dos comunidades que no participaron en el convenio anterior.

Las licencias tendrán una validez anual y un coste fijo de 70 euros para la caza y de 25 euros para la pesca en aguas interiores. Además, el sistema contempla que las inhabilitaciones por infracciones se compartan automáticamente entre todas las comunidades firmantes, de modo que una sanción en una de ellas tendrá efecto en el resto.

Para el funcionamiento del sistema se utilizará la plataforma informática Licicaz-web, desarrollada por el Ministerio de Agricultura, que permite el intercambio automático de información entre administraciones y la gestión en tiempo real de altas, bajas o verificaciones de requisitos. Desde el Ministerio se subraya que la medida pretende reducir la burocracia para los usuarios y favorecer al mismo tiempo una gestión sostenible de la actividad cinegética y piscícola, compatible con el dinamismo económico de las zonas rurales.

La paloma torcaz está devastando los cultivos y preocupa a las ciudades / Agencias

La Real Federación Española de Caza ha valorado positivamente la firma del convenio. La organización considera que la licencia interautonómica supone un avance para el sector, al simplificar los trámites administrativos y facilitar la movilidad de los cazadores. No obstante, la federación recuerda que la licencia todavía no está disponible para los usuarios, ya que las comunidades autónomas deberán adaptar sus sistemas informáticos antes de que pueda ponerse en marcha. Este proceso, según estiman, podría prolongarse durante varias semanas.

Por su parte, el presidente de la Federación de Caza de la Región de Murcia, José Antonio Moreno, considera que el principal impacto será la simplificación de los trámites. Según explica, el cambio tiene sobre todo un efecto burocrático. "El beneficio al cazador es administrativo más que otra cosa, de no tener que estar sacando documentos en un lado y en otro", señala. Además, apunta que el coste económico también puede resultar algo menor que si se tramitan licencias individuales en cada comunidad. Moreno Ruiz recuerda que los cazadores murcianos suelen desplazarse con frecuencia a territorios cercanos, como Castilla-La Mancha, Andalucía o la provincia de Alicante, por lo que la medida facilitará y promoverá especialmente la actividad en estas zonas limítrofes.

Respecto a las comunidades que aún no se han incorporado al sistema —como Navarra, País Vasco o Cantabria—, Moreno Ruiz confía en que puedan sumarse en el futuro, una vez se resuelvan cuestiones administrativas o de reparto de ingresos.

Nueva orden de veda en la Región de Murcia

El sector cinegético murciano tiene otro motivo de celebración: la nueva orden de vedas que regulará la temporada de caza 2026-2027. Será la primera nueva normativa en tres años, después de que la anterior se haya ido prorrogando durante este tiempo. Este asunto se abordó recientemente en el Consejo Asesor de Caza de la Región de Murcia, que ha desarrollado recientemente dos reuniones: una centrada en la orden de vedas y otra en las resoluciones por daños agrícolas y la delimitación de comarcas cinegéticas.

Un cazador murciano en una de sus jornadas. / FC RM

Según explica José Antonio Moreno Ruiz, en los encuentros se ha alcanzado un principio de acuerdo con el sector agrícola para empezar a abordar los problemas derivados de los daños en cultivos. Entre las principales novedades que se plantean figura la ampliación del periodo de caza de la paloma torcaz, una especie cuya densidad ha aumentado en los últimos años y que provoca daños en algunas explotaciones agrícolas. También se ha planteado aumentar el cupo de capturas por cazador y día en el caso del zorzal, otra especie vinculada a perjuicios en cultivos como el olivar o los parrales.

En el resto de especies, la normativa mantendría en líneas generales una estructura similar a la de años anteriores, con ajustes en algunas fechas de apertura y cierre. La temporada de la perdiz, por ejemplo, seguirá iniciándose previsiblemente en octubre, mientras que la media veda podría ampliarse ligeramente.

Moreno Ruiz confía en que el acuerdo alcanzado en el consejo asesor se respete en la redacción final de la norma. De ser así, asegura que podría aprobarse "una orden de veda bastante buena en comparación a lo que hemos tenido estos tres años atrás".