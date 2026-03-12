López Miras anuncia un proceso extraordinario para cubrir más de medio centenar de plazas del Consorcio de Bomberos

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció este jueves que la Comunidad va a sacar adelante "un procedimiento extraordinario para cubrir más de medio centenar de plazas con comisiones de servicio" del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región "mientras se culmina el proceso de la oferta pública de empleo" de este año.

El Gobierno autonómico responde con esta "medida temporal y transitoria" a la presión de los efectivos y de los grupos de izquierda de la oposición, que llevan semanas clamando por más recursos materiales y humanos después de que se produjera en Águilas un incendio en el que hubo que usar una carretilla elevadora de obra para rescatar a las personas afectadas, al no contar los profesionales con vehículo en altura. Desde entonces, el tono no ha dejado de subir e, incluso, se pide la cabeza del responsable de Emergencias, el también portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño.

Durante la sesión de control, López Miras tuvo que responder hasta dos preguntas sobre este asunto. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, le recriminó estar "fallando en proteger a los ciudadanos de la Región de Murcia, que es lo mínimo que debe hacer un presidente y lo básico que se le exige".

El problema ya no es sindical ni administrativo, sino político, y el responsable es López Miras Carmina Fernández — Portavoz PSRM Asamblea

"Cuando quienes se juegan la vida por los demás denuncian falta de medios, falta de personal y falta de respeto, el problema ya no es sindical ni administrativo. El problema es político. Y el responsable político es López Miras", remarcó, recordando que, en 2022, su gobierno prometió incorporar 120 bomberos netos al Consorcio y solo han llegado 20, "igual que prometieron 800.000 euros para el parque de Los Alcázares y no ha llegado ni uno".

"Se ha acostumbrado a prometer y no cumplir. Esa es la definición de un gobierno agotado: uno que ya no reacciona ni siquiera cuando está en juego la seguridad de la gente", exclamó.

El debate no acabó ahí. La portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea, María Marín, acusó al presidente López Miras de "jugar con la seguridad ciudadana" y "haber mentido" durante años a los bomberos del Consorcio, y de incumplir los compromisos que su gobierno asumió públicamente para mejorar sus condiciones laborales, reforzar las plantillas y dotar al servicio de medios suficientes para desempeñar su trabajo.

¿Se está poniendo en riesgo la seguridad de nuestros bomberos y de la ciudadanía? María Marín — Portavoz Podemos-IU Asamblea

Ella le recordó que, el 8 de julio de 2022, el propio López Miras acordó con los bomberos negociar "un acuerdo marco" que pretendía entrar en vigor el 1 de enero de 2023. "Estamos en marzo de 2026 y ese acuerdo ni está ni se le espera. Nuestros bomberos siguen trabajando con uno que caducó en 2010", evidenció la diputada morada.

La portavoz también hizo referencia a los escasos medios de los que disponen los bomberos. "De los 15 parques que hay en toda la Región, cinco no tienen ni siquiera vehículos de altura, para toda La Manga solo hay un brazo y en Alcantarilla no tienen ni vehículo nodriza. ¿Se está poniendo en riesgo la seguridad de nuestros bomberos y de la ciudadanía?", le acabó preguntando.

Durante su turno de réplica, López Miras echó en cara de la portavoz socialista que "no le preocupa la seguridad" de los ciudadanos, sino "solo los votos". "Si no, trabajarían para que la ratio de policías y guardias civiles de la Región de Murcia no fuera la menor de toda España", añadió. Lamentó el "uso político" que hace el PSOE del personal del CEIS y aseguró que en las negociaciones con los trabajadores del Consorcio "no hay falta de voluntad" para llegar acuerdos. Todo lo contrario: "La Administración regional está de acuerdo con sus reivindicaciones y hay una hoja de ruta clara".

El presidente echó en cara al PSOE que no le preocupa la seguridad, sino "solo los votos"

En este sentido, destacó que en 2024 se sumaron a la plantilla 43 bomberos nuevos, mientras que en 2025 se ha aprobado la oferta pública de empleo para añadir 42 bomberos adicionales. Además, antes de este verano se van a incorporar 30 que están culminando el proceso selectivo y en las próximas semanas se va a aprobar la oferta de empleo público de 2026.

De la portavoz de Podemos también criticó sus "alardes de oportunismo político" y la "política torticera" que lleva a la Asamblea, donde "cada semana viene con el accidente o la tragedia del mes".

Los bomberos se salen del Pleno

Al pleno asistieron varios representantes sindicales de los bomberos que terminaron por abandonar el pleno tras el agrio debate. Varios portavoces parlamentarios, entre ellos los del PP, PSOE y Podemos, les siguieron para hablar con ellos.

"Para guardar la forma nos hemos salido del pleno, para respetar la soberanía de los ciudadanos, pero es que no hemos podido aguantar más, nos hemos tenido que salir porque no soportamos que nos digan a la cara esas cosas que no son como nosotros las vemos. Vamos a decirlo así por ser respetuosos", le indicó Sergio Rubén Nicolás, bombero inscrito en CC OO, a Joaquín Segado, portavoz del Grupo Popular, y a Víctor Martínez, alcalde del PP de Santomera.

Para guardar la forma nos hemos salido del pleno, no hemos podido aguantar más Sergio Rubén Nicolás — Representante sindical CC OO

Los bomberos acusan al consejero de Emergencias de no haber "hecho nada" en año y medio y recriminan al Gobierno regional de no tener un plan estratégico para acabar con las deficiencias del CEIS. "Queremos encajar al Consorcio dentro de un presupuesto fijo que, de serie, es insuficiente", reclaman.

Alpañez se estrena como portavoz

Antes de iniciarse la sesión plenaria, la Mesa de la Asamblea acordó admitir la petición de Vox de designar como nuevo portavoz parlamentario al hasta ahora viceportavoz adjunto, Rubén Martínez Alpañez, en sustitución de José Ángel Antelo, destituido recientemente como dirigente regional del partido. Acompañarán al nuevo portavoz en su labor los diputados María José Ruiz y Alberto Garre como viceportavoces.

Rubén Martínez Alpañez, nuevo portavoz de Vox en al Asamblea Regional. / Loyola Pérez de Villegas

Alpañez se estrenó en el cargo preguntado a López Miras sobre los indicadores socioeconómicos, dejando claro que "la única realidad y la única política que ha puesto en marcha ha sido declararnos jóvenes hasta los 40 años, nada más".

Para él, la Región "sigue anclada a la cola de todos los indicadores sociales, económicos y salariales y es la comunidad con los salarios más bajos de España, con una tasa de riesgo de pobreza que debería avergonzar a cualquier gobernante".

El presidente murciano le respondió con cifras, poniendo de manifiesto que "nunca antes en la Región de Murcia habíamos tenido más de 711.000 personas trabajando, siendo la cuarta comunidad que más ha aumentado su empleo en 2025, y la tercera que más ha reducido el desempleo", a lo que se suma la reducción del paro juvenil.