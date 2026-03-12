Ayudas de hasta 2.200 euros para empresas y autónomos de Murcia que incorporen a menores de 30 años para prácticas no laborales

Ayudas de hasta 2.200 euros para empresas y autónomos de la Región de Murcia que incorporen a menores de 30 años para prácticas no laborales. La nueva convocatoria para facilitar que jóvenes titulados inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil accedan a su primera experiencia laboral ya está en marcha.

A través de esta línea de ayudas de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), pueden optar a esta subvención de hasta 2.200 euros por incorporar a sus plantillas a los jóvenes que posean una titulación universitaria, de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad bajo esta modalidad de prácticas no laborales. Para ello, deberán facilitar a estos jóvenes la realización de tareas relacionadas con la titulación que poseen durante un período mínimo de seis meses y abonarle al menos el 110 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo que supone una retribución mensual de 660 euros.

Por lo que respecta a la selección de estos jóvenes, "la empresa puede formular una propuesta al interesado que desee acoger en prácticas, o acudir a las oficinas del SEF, donde se les facilitará candidatos que se adapten al perfil que busca". Fuentes de la Consejería que dirige Marisa López Aragón estiman que esta ayuda, que cuenta con una partida de 250.000 euros procedentes de los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), facilite su primera experiencia laboral a 115 jóvenes este año.

La directora general del SEF, Pilar Valero, dio a conocer la apertura de esta nueva convocatoria, durante la presentación oficial del ‘UMU Employer Fest’, la feria de empleo enfocada a la educación superior en la Región de Murcia, promovida por la Universidad de Murcia y en la que participa el SEF, junto con más de 80 empresas e instituciones. "Esta línea de ayudas beneficia a los jóvenes, que pueden adquirir la experiencia laboral que les falta para acceder al mercado laboral, pero también a las empresas porque les da la oportunidad de descubrir talento y retenerlo, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del tejido económico regional", explicó Valero.

La directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), Pilar Valero, durante su intervención en el 'Employer Fest'. / CARM

Solicitudes hasta el 15 de octubre

La convocatoria de ayudas permanecerá abierta hasta el 15 de octubre, por lo que las empresas y autónomos que estén interesados en solicitarla pueden a través del modelo único de solicitud disponible en la sede electrónica de la Comunidad. El plazo para la presentación de solicitudes de subvención será de un mes a contar desde de la fecha en la que el joven haya sido dado de alta en la Seguridad Social para la realización de las prácticas no laborales.

"Facilitar la primera experiencia profesional es clave para que los jóvenes titulados puedan dar el salto al mercado laboral con mayores garantías. Con este tipo de iniciativas buscamos que la formación adquirida tenga una continuidad directa en el ámbito profesional, favoreciendo que el talento joven encuentre oportunidades reales de desarrollo en la Región de Murcia", concluyó la directora general.