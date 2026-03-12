Consumo
Amas de casa de la Región aprenden de la mano de la Policía y de expertos en IA a no ser víctimas de ciberestafas al comprar por Internet
Las asistentes, mujeres de todas las edades, recibieron claves para sospechar de una estafa y descubrieron que no todo lo que se ve en la Red es real
La Sala Ágora de CaixaBank, en Murcia, fue escenario este jueves de la jornada 'Los consumidores ante la era digital: retos y peligros', destinada a instruir a amas de casa de la Región para que aprendan a detectar a qué peligros se enfrentan a la hora de comprar por internet.
Las asistentes, mujeres de todas las edades, recibieron claves para sospechar de una estafa y descubrieron que no todo lo que se ve en la Red es real: cada vez hay más inteligencia artificial. Y más fraudes.
La cibercriminalidad repuntó un 1,3% en el último año en la Región, según consta en el Balance de Criminalidad hecho público recientemente por el Ministerio del Interior. A fin de que las amas de casa cuenten con formación a este respecto, surge esta jornada.
Se trató de una iniciativa de la Federación de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ThaderConsumo con la colaboración del Ejecutivo de la Región de Murcia, CaixaBank y el diario La Opinión de Murcia.
El programa arrancó con 'Riesgos emergentes en el entorno digital: fraudes, IA y plataformas', una mesa redonda en la que estuvieron el inspector jefe Jorge Pérez, jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Nacional en Murcia, y David Fernández Gómez, director y CEO de la agencia 'La Calle es Tuya' y experto técnico en inteligencia artificial.
Acto seguido, 'El consumidor digital: derechos, vulnerabilidades y nuevas asimetrías', con la participación de María Dolores Petit Lozano, directora regional de CaixaBank en Murcia, y de Andrés Marín Salmerón, jurista especializado en Derecho del Consumo y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Murcia (UMU).
Lo más importante, el turno de dudas preguntas. La clausura corrió a cargo de Alberto Sánchez Campillo, director general de Consumo de la Comunidad.
- Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
- Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
- Ocho municipios de la Región de Murcia se disputan el megacentro de chips securizados de Quantix
- Un 'bosque de columnas' protegerá los restos arqueológicos de San Esteban
- En directo: Real Murcia-Marbella
- El río Chícamo, un oasis único en la Región de Murcia que lucha contra especies invasoras, urbanismo ilegal y abandono rural
- El tranvía de Murcia se asoma a tres municipios: la Región encarga el estudio para llevarlo a Alcantarilla, Molina y Santomera
- Agrede sexualmente a cuatro mujeres que pintaban un mural en Molina de Segura y pega una patada en los testículos al policía que va a detenerlo