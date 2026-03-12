Amas de casa de la Región aprenden de la mano de la Policía y de expertos en IA a no ser víctimas de ciberestafas al comprar por Internet

La Sala Ágora de CaixaBank, en Murcia, fue escenario este jueves de la jornada 'Los consumidores ante la era digital: retos y peligros', destinada a instruir a amas de casa de la Región para que aprendan a detectar a qué peligros se enfrentan a la hora de comprar por internet.

Las asistentes, mujeres de todas las edades, recibieron claves para sospechar de una estafa y descubrieron que no todo lo que se ve en la Red es real: cada vez hay más inteligencia artificial. Y más fraudes.

La cibercriminalidad repuntó un 1,3% en el último año en la Región, según consta en el Balance de Criminalidad hecho público recientemente por el Ministerio del Interior. A fin de que las amas de casa cuenten con formación a este respecto, surge esta jornada.

Se trató de una iniciativa de la Federación de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ThaderConsumo con la colaboración del Ejecutivo de la Región de Murcia, CaixaBank y el diario La Opinión de Murcia.

El programa arrancó con 'Riesgos emergentes en el entorno digital: fraudes, IA y plataformas', una mesa redonda en la que estuvieron el inspector jefe Jorge Pérez, jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Nacional en Murcia, y David Fernández Gómez, director y CEO de la agencia 'La Calle es Tuya' y experto técnico en inteligencia artificial.

Acto seguido, 'El consumidor digital: derechos, vulnerabilidades y nuevas asimetrías', con la participación de María Dolores Petit Lozano, directora regional de CaixaBank en Murcia, y de Andrés Marín Salmerón, jurista especializado en Derecho del Consumo y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Murcia (UMU).

Lo más importante, el turno de dudas preguntas. La clausura corrió a cargo de Alberto Sánchez Campillo, director general de Consumo de la Comunidad.