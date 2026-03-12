Alimer pone en marcha una infraestructura clave para el sector ganadero

La cooperativa agroalimentaria Alimer da un paso decisivo en su estrategia de crecimiento con la puesta en marcha de su nueva fábrica de piensos en Lorca, «una infraestructura clave para el futuro de la entidad y del sector ganadero», resaltan desde la entidad.

La inauguración será el próximo sábado 14 de marzo a las 11:00h en el Polígono Industrial Saprelorca, y contará con la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, así como con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar. También estará presente el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), Santiago Martínez, entre otros representantes institucionales y del sector agro y cooperativista de la Región.

Compromiso con la innovación

Como explica Julián Díaz, presidente de Alimer y vicepresidente de Fecoam, la entidad pone en marcha «unas instalaciones modernas, eficientes, con más capacidad y en donde vamos a conseguir un producto de mayor calidad». De este modo, «vamos a prestar un mejor servicio a todos nuestros socios».

Las instalaciones están equipadas con tecnología de última generación, la cual permitirá duplicar la capacidad productiva, mejorar la eficiencia de los procesos y ofrecer a los socios una nutrición animal más precisa, segura y competitiva.

Las instalaciones están equipadas con tecnología de última generación. / Alimer

La nueva planta nace con un firme compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el servicio al cooperativista, eliminando limitaciones productivas y reforzando la autonomía de la cooperativa.

En este sentido, Julián Díaz remarca que «la innovación es futuro, es progreso y es el objetivo que tenemos marcado» en Alimer, «con nuevos procesos que nos permitan mejorar el resultado de la gestión tanto del producto, como de la producción de nuestros socios».

Así, «en Alimer hemos apostado desde el principio la innovación, el ser capaces de generar un valor distinto tanto económico, como nutricional, social o laboral», afirma el dirigente cooperativista.

Motor económico

Alimer, entidad asociada a Fecoam, es una cooperativa de primer grado multisectorial que abarca desde la ganadería, piensos y lácteos, hasta frutas, hortalizas, flores y planta ornamental o venta de suministros.

Con 2.085 agricultores, horticultores y ganaderos, es la más grande de la Región de Murcia, siendo el principal motor económico del Valle del Guadalentín y la Vega Alta del Segura.

Con esta inauguración, Alimer consolida su liderazgo, «impulsa el desarrollo del sector y reafirma su vocación de seguir creciendo junto a sus socios y al territorio», destaca su presidente.

Apuesta estratégica

Julián Díaz afirma que esta nueva fábrica de piensos «no es solo una ampliación productiva», sino que es «una apuesta estratégica que fortalece el modelo cooperativo y la autonomía del sector ganadero». «El incremento de capacidad permitirá garantizar el suministro, optimizar costes y aportar mayor estabilidad a los socios, en un contexto marcado por la volatilidad de materias primas y mercados.

Además, «la modernización de procesos mejora la eficiencia energética y el control productivo, consolidando un modelo más sostenible y competitivo».

Con esta inversión, «Alimer impulsa el desarrollo económico del territorio, genera valor añadido en origen y reafirma su compromiso con un sector ganadero más preparado, sólido y orientado al futuro», insiste Díaz.

Alta precisión

«Los piensos de Alimer combinan formulación técnica, control de materias primas y conocimiento veterinario para ofrecer soluciones nutricionales adaptadas a cada especie y fase productiva», remarcan desde la entidad. La cooperativa «garantiza calidad, seguridad y eficiencia, aportando valor directo y mayor rentabilidad a las explotaciones de sus socios».

La cooperativa desarrolla líneas de pienso adaptadas a cada especie y fase de crecimiento, ajustadas a las necesidades reales del ganado. «Nuestros productos, formulados por un equipo de veterinarios especializados, ofrecen soluciones eficaces valoradas tanto por socios como por ganaderías externas».

Las cooperativas como respuesta

Para Fecoam, Alimer es un claro ejemplo de cómo las cooperativas están llamadas a seguir liderando el sector agroalimentario regional mediante la generación de valor a través de la mejora e innovación continuas.

Desde la federación se fomenta el desarrollo de cooperativas competitivas, innovadoras y sostenibles, que a su vez sean clave para la sostenibilidad de sus productores, ofreciendo a la sociedad productos cooperativos reconocidos y favoreciendo el desarrollo del medio rural, la protección del medioambiente y contribuyendo a la autonomía estratégica y soberanía alimentaria no solo de la Región de Murcia, sino también de España y la Unión Europea en su conjunto.