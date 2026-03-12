ALDI anuncia nuevas contrataciones en Murcia mientras prepara próximas aperturas en la Región: aquí puedes echar el currículum

La compañía ALDI planea reforzar las plantillas de sus supermercados de cara a las próximas semanas y meses. Estas contrataciones se corresponden con el impulso actual que la cadena alemana está aplicando en la Región de Murcia, donde actualmente cuenta con una plantilla de 240 empleados.

En estos momentos, ALDI cuenta con 17 establecimientos en la Comunidad, que suman 19.150 m² de sala de ventas. Durante 2026, la empresa prevé continuar creciendo en el territorio murciano, con próximas aperturas aún por concretar.

La compañía busca acercar su modelo de descuento a más familias murcianas y seguirá reforzando "la generación de empleo estable y de calidad en la Región", aseguran.

Al mismo tiempo, quiere aclarar que colaboran con alrededor de 30 proveedores de la Región de Murcia, que aportan "más de 60 productos locales a su surtido, como frutas y verduras de temporada, vinos con D.O.P. Jumilla, mojama o quesos de cabra del Valle del Guadalentín".

ALDI tiene un plan para toda España

La generación de nuevos puestos de trabajo por parte de ALDI responde a un plan en clave nacional. La compañía pretende "abrir unas 40 nuevas tiendas y contratar a más de 1.100 nuevos profesionales este año".

Con ello, "superará los 9.000 empleados en España, donde ya cuenta con más de 500 tiendas: Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, Andalucía y Cataluña concentrarán buena parte de las nuevas incorporaciones", indican.

De acuerdo con la cadena, en los últimos tres años, la plantilla de ALDI en España "ha crecido más de un 14%, reflejando el compromiso de la compañía con el desarrollo económico y la generación de empleo en los territorios en los que opera".

