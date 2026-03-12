El Aeropuerto de Corvera se pone a prueba con el aterrizaje fallido de un avión con decenas de muertos y heridos

Pasan las nueve de la mañana cuando una densa niebla cubre el cielo de Murcia. El tráfico en las carreteras es el habitual: es la hora de mayor afluencia de vehículos con la entrada a los puestos de trabajo o colegios... Todo avanza como una jornada normal.

Pero en apenas unos minutos decenas de llamadas truncan la tranquilidad cuando entran al 112 desde las inmediaciones de Corvera: parte de un avión Boeing 738 con 125 personas a bordo (cinco de ellos tripulantes) se estrella antes de tocar suelo en el Aeropuerto de la Región cuando trataba de iniciar la maniobra de aterrizaje y en plena senda de planeo.

Según las primeras informaciones, pierde altura y acaba realizando un aterrizaje forzoso en una zona de campo cercana a la cabecera 23 de la pista, fuera del vallado perimetral del recinto aeroportuario. Lo poco que se sabe es que hay decenas de fallecidos y heridos de diversa gravedad.

El caos se sucede ante la falta de noticias en los primeros momentos del trágico accidente: familiares que aguardaban la llegada de sus seres queridos dentro de la terminal se enteran del siniestro. La confusión y los nervios se apoderan del ambiente en cuestión de segundos. Seguidamente son trasladados a una zona donde psicólogos tratan de atenderles ante la sucesiva llegada de las peores presagios. Los gritos de rabia y de dolor resuenan por los pasillos.

Mientras tanto, diferentes servicios y efectivos de Emergencias (sanitarios del 061, bomberos, guardias civiles, Protección Civil o Cruz Roja) se desplazan en sus vehículos hasta la 'zona cero' (embarrada y encharcada por las lluvias de los últimos días) en la que algunos supervivientes les esperan y les cuentan en 'shock' lo que han vivido, mientras otros tantos tratan de salvar las vidas de los distintos heridos, así como de localizar a más personas que estén vivas entre los escombros.

La aeronave se 'estrella' en una zona de campo cerca de la cabecera de la pista, fuera del recinto

Todo ello forma parte del simulacro de emergencia general aeronáutica que organizó este jueves por la mañana el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia para comprobar y evaluar los procedimientos de actuación establecidos dentro del Plan de Autoprotección del Aeropuerto y poner a prueba la coordinación entre todos los colectivos implicados.

En la terminal de Corvera se encontraban en el momento del accidente el propio director general del Aeropuerto, Carlos San Martín, así como el director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Pedro Vicente Martínez. Tras el primer aviso, rápidamente se activaban los protocolos internos del propio aeropuerto y, posteriormente, los planes de coordinación con las administraciones públicas autonómicas, estatales y municipales que participan en la respuesta.

Todas las imágenes del espectacular simulacro en el Aeropuerto de Corvera con centenares de participantes / Israel Sánchez

La gestión de la emergencia en la rutina diaria

"Se pone a prueba por un lado lo que son los propios procedimientos como la coordinación con todos los agentes, instituciones, organismos, empresas que participarían en una situación global", afirmó San Martín, quien subrayó que la clave está en "poder engranar y coordinar la respuesta de múltiples colectivos".

El objetivo final es integrar la gestión de emergencias en la actividad habitual de la infraestructura: "Se trata de incorporar a nuestra rutina de gestión la emergencia, que forme parte del día a día el estar preparado para una situación catastrófica", explica el responsable del aeropuerto. Tras la primera intervención de los servicios de extinción y rescate del aeropuerto, el operativo se centra en la atención a las víctimas y a sus familiares, detalla San Martín.

El simulacro daba comienzo cuando desde la torre de control detectaban el accidente, en ese momento se daba aviso al Centro de Operaciones (CEOPS) y alertaba a los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios del aeropuerto murciano, que han sido de los primeros en llegar al lugar del siniestro.

Psicólogos atienden en los primeros minutos a familiares en la terminal ante el impacto emocional y el miedo por las víctimas

"Debido a la gravedad del accidente, el Centro de Operaciones del aeropuerto declaraba la emergencia general y solicitaba ayuda externa. A partir de ese momento se activaban el resto de puestos de mando, y se ponía en marcha toda la cadena de atención a la emergencia, con la activación del Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (Platemur)". El CECARM-112 se encargaba de coordinar las actuaciones, tanto en el puesto de nando principal como el puesto de mando avanzado.

"Llega un momento en que el aeropuerto suelta la emergencia y nuestro Platemur la recoge, porque es más amplio, porque mueve todos los recursos de ambulancias, llegada a hospitales o si hubiese que hacer medios aéreos", indica por su parte Martínez.

El rostro con heridas y sangre con maquillaje de una de las participantes en el simulacro. / Israel Sánchez

Escombros, camillas y hospitales de campaña

Trasladados a unos kilómetros de la terminal, ya en la 'zona del horror', la imagen es de pesadilla y de tensión a partes iguales: numerosas camillas trasladaban los cuerpos entre los vehículos... Los bomberos tratan de buscar a más personas entre los palés de madera que simulan los restos de la aeronave mientras que en cuestión de segundos se levantan dos hospitales de campaña del 061 y de la Cruz Roja para atender a todos los heridos.

Efectivos de la Guardia Civil mantienen el perímetro de seguridad y trasladan a la prensa que ha llegado hasta el terreno embarrado a una zona concreta para informar de la última hora. Los pasajeros que han podido salir por su propio pie del avión muestran diversas heridas, magulladuras, ropas destrozadas... Pero siguen en todo momento las indicaciones y contestan a las preguntas de los diferentes organismos implicados en la prueba.

Las 'heridas' de los supervivientes con maquillaje y las ropas destrozadas dan sensación de realismo en la 'zona cero'

Los propios estudiantes del Grado Medio en Técnico en Emergencias Sanitarias de varios centros formativos, como Amusal, Hespérides, XTART, Cesur o San Pedro Apóstol, hacían de figurantes mientras que, al fondo, la Policía Científica de la Guardia Civil comienza a recabar las primeras pruebas que determinarán la causa del accidente.

Dentro de la terminal, otros tantos estudiantes de la Facultad de Psicología y de Enfermería de la UCAM, y de XTART, interpretan el papel de familiares con diferentes cuadros de ansiedad que han recibido atención psicosocial. El simulacro, uno más de los muchos que el Aeropuerto de la Región de Murcia realiza junto a Aena dentro de su programa de preparación ante emergencias, se ha desarrollado con éxito y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta ante una situación para la que, aunque improbable, es imprescindible estar preparados.