Abanilla instala cámaras inteligentes para anticiparse al delito

El municipio de Abanilla ha activado un nuevo sistema de videovigilancia inteligente con el que refuerza la seguridad ciudadana y moderniza la gestión del tráfico. La infraestructura, desarrollada por el grupo de telecomunicaciones SomosFibra y VegaFibra, fue presentada oficialmente el pasado mes de febrero y ya está operativa en los principales accesos y puntos estratégicos del término municipal.

Durante el acto de inauguración, el alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, destacó el impacto inmediato del sistema en el trabajo policial y en la percepción de seguridad del municipio. «El sistema que nos han puesto es un espectáculo y hay que verlo. Sé que la Policía está trabajando muy bien y que, a buen seguro, lo que vamos a conseguir es que la gente que quiera venir a vivir a Abanilla se sienta protegida», afirmó.

El nuevo centro de mando incluye un videowall de dos monitores LED 4K de 55 pulgadas. / Pepe Valero

Por su parte, el consejero de Seguridad de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, enmarcó esta actuación dentro del esfuerzo inversor del Ejecutivo autonómico en materia de seguridad ciudadana. «El Ayuntamiento de Abanilla ha recibido del Gobierno regional en los últimos dos años casi 750.000 euros para reforzar la seguridad ciudadana, para que niños, jóvenes, mayores y familias se sientan cada vez más seguros», explicó. Ortuño recordó que esta iniciativa forma parte de la estrategia Región de Murcia + Segura, dotada con un presupuesto de 120 millones de euros y que prevé alcanzar los 3.000 agentes de Policía Local en la comunidad. «Sin seguridad no hay libertad, y sin seguridad no hay convivencia», subrayó.

Control estratégico y visión 4K

El proyecto se basa en una red de 12 cámaras de alta resolución 4K (8 megapíxeles) con visión nocturna avanzada. Cuatro de estos dispositivos están especializados en la lectura automática de matrículas (LPR) y ocho funcionan como cámaras de contexto, ofreciendo una visión amplia del entorno para completar la información recogida.

Los puntos de control se han distribuido en las principales entradas al municipio: la carretera de Orihuela (MU-413a), la avenida Región de Murcia, en la zona del pabellón de deportes; la calle Menéndez Pelayo, junto al tanatorio; y la carretera de Pinoso, en la zona de la barraca de fiesta. Además, se ha habilitado un punto adicional en la sede de la Policía Local que cubre la plaza de la Purísima.

La red transmite imágenes y datos a través de conexiones de alta capacidad mediante la infraestructura de fibra óptica de VegaFibra. Esta conectividad permite trabajar con imágenes en alta definición sin latencia y garantiza la estabilidad del sistema, un aspecto clave para la monitorización en tiempo real.

Tecnología que se adelanta al delito

El núcleo tecnológico del sistema es el software Detrafic, una solución de desarrollo nacional certificada bajo el Esquema Nacional de Seguridad en categoría alta. La plataforma permite integrar cámaras de diferentes fabricantes y centralizar toda la información en un único entorno de gestión.

Entre sus funcionalidades destaca la búsqueda por metadatos, que permite a los agentes localizar vehículos o elementos concretos mediante filtros como color, tipología, franja horaria o dirección de circulación. El sistema registra matrículas en tiempo real y facilita búsquedas avanzadas posteriores, lo que agiliza investigaciones o comprobaciones rutinarias.

Ángel Pic, gerente de VegaFibra y CEO de SomosFibra, explicó durante la presentación que una de las principales novedades es la capacidad de anticipación. «Es un sistema en tiempo real que avisa directamente a la patrulla. Cuando entra un vehículo sospechoso, previamente incorporado a una lista de seguimiento, el sistema envía un mensaje a la Policía Local en su móvil», detalló. Según añadió, «esa es una novedad importante porque nos adelantamos a cualquier delito o infracción que se pueda producir en el municipio».

Una de las ubicaciones en las que se han instalado las nuevas cámaras. / Pepe Valero

Además de identificar vehículos con matrícula, el software es capaz de reconocer motocicletas o bicicletas aunque no dispongan de placa visible, así como detectar la nacionalidad de los vehículos. El sistema puede generar informes de tráfico, mapas de calor y estadísticas detalladas sobre volumen y tipología, herramientas que también pueden utilizarse para planificar la movilidad urbana o analizar flujos vinculados a actividades turísticas.

Centro de Control de alto rendimiento

La sede de la Policía Local ha sido equipada con un nuevo centro de mando que incluye un videowall de dos monitores LED 4K de 55 pulgadas, permitiendo el seguimiento del tráfico en tiempo real. La instalación se completa con un rack que alberga servidores de alta capacidad y deja el sistema preparado para futuras ampliaciones.

Este nuevo ecosistema digital no solo agiliza la labor policial en la descarga de informes de seguimiento y auditoría, sino que garantiza el estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, registrando cada interacción de usuario para asegurar la trazabilidad y la transparencia.

Con esta inversión, Abanilla refuerza su posicionamiento como municipio comprometido con la innovación aplicada a la seguridad, utilizando la tecnología como herramienta preventiva y de mejora de la convivencia.

Cox, un modelo de referencia

La implantación de este modelo en Abanilla tiene como antecedente el sistema desarrollado en 2024 en el municipio de Cox. Este proyecto incluyó 19 puntos de videovigilancia, 25 cámaras de detección de matrículas y 20 cámaras de contexto, además de un centro de control avanzado en las dependencias de la Policía Local.

La experiencia en Cox ha demostrado la eficacia de integrar tecnología avanzada en la seguridad local, consolidando una mayor capacidad de prevención y respuesta policial. Para 2026 está prevista una ampliación que incorporará ocho cámaras LPR adicionales y otras ocho de contexto, además de la implantación del software Detrafic, el mismo que ya opera en Abanilla, lo que permitirá mejorar las capacidades de análisis, integración y gestión de datos.