Más de 80 mujeres se iniciarán en el buceo en Murcia en una jornada gratuita por el 8M
La Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia celebrará el 15 de marzo en Verdolay una jornada para iniciar a las participantes en el mundo del buceo
L.O.
La Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia (FASRM) organiza un año más, con motivo del 8 de marzo y a través de su vocalía de Mujer y Deporte, un bautizo de buceo para mujeres con el objetivo de iniciarlas en el mundo subacuático y animarlas a vivir una experiencia única.
El escenario será la piscina del Centro Deportivo Verdolay, en Murcia, y la fecha, el próximo domingo, 15 de marzo, de 10 a 13 horas.
El evento, que este año ha colgado el cartel de completo apenas cinco días después de abrirse el plazo de inscripción, es totalmente gratuito y reunirá a más de 80 mujeres de todas las edades, que podrán vivir por una mañana las sensaciones que experimenta cualquier buceador: moverse bajo el agua con un equipo autónomo que les permite desplazarse sin tener que salir a respirar a superficie y, lo que es más satisfactorio, conocer los beneficios de la ingravidez que aporta el medio acuático.
Todo ello de la mano de experimentadas instructoras y buceadoras de la Federación que ayudarán a las participantes a equiparse con todo lo necesario para poder sumergirse como un pez.
La jornada propone una primera toma de contacto con el buceo de la mano de instructoras y buceadoras experimentadas
Con esta jornada, que cuenta con la colaboración de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad Autónoma y de la concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, la Federación quiere invitar a las participantes a celebrar el Día de la Mujer de una forma diferente, con experiencias que se viven, se sienten y se recuerdan, descubriendo el mundo del buceo y sintiéndose como peces bajo el agua.
Al acto está previsto que acudan la directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, Ana Belén Martínez; el director general de Deportes, Francisco Javier Sánchez; y la concejala de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño; además del presidente de la FASRM, Juan Ángel Cano, y otros miembros de la directiva de la Federación.
Todas las participantes recibirán una bolsa con diversos artículos de regalo y tendrán opción, si así lo desean, de convertirse en buceadoras a través de los cursos que desarrolla la FASRM, lo que les permitirá ir más allá de la piscina y conocer los excelentes fondos marinos de la Región, como las reservas de Cabo de Palos-Islas Hormigas y la de Cabo Tiñoso, que atraen cada año a miles de submarinistas de todo el mundo, además de otros espacios de interés como Cabo Cope, Mazarrón y Cartagena.
