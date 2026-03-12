Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medidas crisis energéticaColegio hasta los 16 añosAtraco en MurciaVuelos Murcia-VeneciaCarlos AlcarazReal Murcia
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Iniciativa

Más de 80 mujeres se iniciarán en el buceo en Murcia en una jornada gratuita por el 8M

La Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia celebrará el 15 de marzo en Verdolay una jornada para iniciar a las participantes en el mundo del buceo

Una de las jornadas de iniciación al buceo organizada por la FASRM

Una de las jornadas de iniciación al buceo organizada por la FASRM / L.O.

L.O.

La Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia (FASRM) organiza un año más, con motivo del 8 de marzo y a través de su vocalía de Mujer y Deporte, un bautizo de buceo para mujeres con el objetivo de iniciarlas en el mundo subacuático y animarlas a vivir una experiencia única.

El escenario será la piscina del Centro Deportivo Verdolay, en Murcia, y la fecha, el próximo domingo, 15 de marzo, de 10 a 13 horas.

El evento, que este año ha colgado el cartel de completo apenas cinco días después de abrirse el plazo de inscripción, es totalmente gratuito y reunirá a más de 80 mujeres de todas las edades, que podrán vivir por una mañana las sensaciones que experimenta cualquier buceador: moverse bajo el agua con un equipo autónomo que les permite desplazarse sin tener que salir a respirar a superficie y, lo que es más satisfactorio, conocer los beneficios de la ingravidez que aporta el medio acuático.

Todo ello de la mano de experimentadas instructoras y buceadoras de la Federación que ayudarán a las participantes a equiparse con todo lo necesario para poder sumergirse como un pez.

La jornada propone una primera toma de contacto con el buceo de la mano de instructoras y buceadoras experimentadas

Con esta jornada, que cuenta con la colaboración de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad Autónoma y de la concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, la Federación quiere invitar a las participantes a celebrar el Día de la Mujer de una forma diferente, con experiencias que se viven, se sienten y se recuerdan, descubriendo el mundo del buceo y sintiéndose como peces bajo el agua.

Cartel anunciador de la jornada subacuática para mujeres

Cartel anunciador de la jornada subacuática para mujeres / L.O.

Al acto está previsto que acudan la directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, Ana Belén Martínez; el director general de Deportes, Francisco Javier Sánchez; y la concejala de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño; además del presidente de la FASRM, Juan Ángel Cano, y otros miembros de la directiva de la Federación.

Noticias relacionadas

Todas las participantes recibirán una bolsa con diversos artículos de regalo y tendrán opción, si así lo desean, de convertirse en buceadoras a través de los cursos que desarrolla la FASRM, lo que les permitirá ir más allá de la piscina y conocer los excelentes fondos marinos de la Región, como las reservas de Cabo de Palos-Islas Hormigas y la de Cabo Tiñoso, que atraen cada año a miles de submarinistas de todo el mundo, además de otros espacios de interés como Cabo Cope, Mazarrón y Cartagena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
  2. Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
  3. Ocho municipios de la Región de Murcia se disputan el megacentro de chips securizados de Quantix
  4. Un 'bosque de columnas' protegerá los restos arqueológicos de San Esteban
  5. En directo: Real Murcia-Marbella
  6. El río Chícamo, un oasis único en la Región de Murcia que lucha contra especies invasoras, urbanismo ilegal y abandono rural
  7. El tranvía de Murcia se asoma a tres municipios: la Región encarga el estudio para llevarlo a Alcantarilla, Molina y Santomera
  8. Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años

Amas de casa de la Región aprenden de la mano de la Policía y de expertos en IA a no ser víctimas de ciberestafas al comprar por Internet

Amas de casa de la Región aprenden de la mano de la Policía y de expertos en IA a no ser víctimas de ciberestafas al comprar por Internet

Ayudas de hasta 2.200 euros para empresas y autónomos de Murcia que incorporen a menores de 30 años para prácticas no laborales

Ayudas de hasta 2.200 euros para empresas y autónomos de Murcia que incorporen a menores de 30 años para prácticas no laborales

Más de 80 mujeres se iniciarán en el buceo en Murcia en una jornada gratuita por el 8M

Más de 80 mujeres se iniciarán en el buceo en Murcia en una jornada gratuita por el 8M

El Campo de Cartagena impulsa el regadío con la mayor planta solar flotante de una comunidad de regantes en España

El Campo de Cartagena impulsa el regadío con la mayor planta solar flotante de una comunidad de regantes en España

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro en Murcia: qué hacer si el perro de tu vecino no deja de ladrar

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro en Murcia: qué hacer si el perro de tu vecino no deja de ladrar

La ciclista cartagenera Cecilia Sopeña pierde el control de la bicicleta, cae por un acantilado y su perra se lanza a salvarla

La ciclista cartagenera Cecilia Sopeña pierde el control de la bicicleta, cae por un acantilado y su perra se lanza a salvarla

López Miras anuncia un proceso extraordinario para cubrir más de medio centenar de plazas del Consorcio de Bomberos

López Miras anuncia un proceso extraordinario para cubrir más de medio centenar de plazas del Consorcio de Bomberos

Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años

Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
Tracking Pixel Contents