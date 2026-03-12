Infraestructuras
Las 10 grandes obras del agua previstas en la cuenca del Segura
Entre las actuaciones más relevantes destacan proyectos vinculados con la desalación, la modernización de regadíos o la recuperación del Mar Menor
El informe 'Estrategia e inversión para la eficiencia y resiliencia hídrica en España', elaborado por TYPSA y SEOPAN sobre inversiones hidráulicas en España y que cifra en 5.429 millones de euros las necesidades de la cuenca del Segura hasta 2035 incluye también un amplio listado de actuaciones concretas repartidas por la Región de Murcia, y también en Alicante, Albacete y Jaén. Muchas de ellas ya están en marcha, forman parte de planes estatales o se encuentran en fase de proyecto dentro de la planificación hidrológica vigente.
Entre las actuaciones más relevantes destacan proyectos vinculados a la desalación, la modernización del regadío, la protección frente a inundaciones y la recuperación ambiental del Mar Menor, que concentran buena parte de las inversiones previstas.
1. Interconexión de las redes de desalinizadoras con el sistema del postrasvase Tajo-Segura
Inversión: 220 millones de euros
Localización: Red hidráulica del sureste (Murcia y Alicante)
Permitirá conectar las desaladoras del sistema —especialmente Torrevieja, Valdelentisco y Águilas— con las infraestructuras del Trasvase Tajo-Segura para distribuir mejor el agua desalada en periodos de escasez.
2. Instalación de energía fotovoltaica para autoconsumo en desaladoras del sistema
Inversión: 155 millones de euros
Localización: Plantas de desalación del Segura
Incluye sistemas solares y almacenamiento energético para abaratar el coste del agua desalada y reducir la huella de carbono del sistema.
3. Renovación de infraestructuras del ciclo urbano del agua
Inversión: 900 millones de euros
Localización: Conjunto de la demarcación del Segura
Programa para modernizar redes de abastecimiento y saneamiento municipales con el objetivo de reducir fugas, mejorar la eficiencia y adaptar las infraestructuras a las nuevas exigencias ambientales.
4. Adaptación de sistemas de depuración y saneamiento a la normativa europea
Inversión: 500 millones de euros
Localización: Municipios de la cuenca del Segura
Incluye mejoras en estaciones depuradoras y sistemas de monitorización para cumplir las nuevas exigencias de la normativa europea sobre aguas residuales.
5. Ampliación de la desaladora de Torrevieja
Inversión estimada: 48 millones de euros
Localización: Torrevieja (Alicante)
Proyecto para aumentar la producción de agua desalada hasta los 120 hectómetros cúbicos anuales, reforzando el suministro al regadío del sureste.
6. Red de distribución del agua desalada de la planta de Valdelentisco
Inversión: 125 millones de euros
Localización: Región de Murcia
Permitirá ampliar la distribución de agua desalada procedente de la planta de Cartagena hacia distintas zonas agrícolas del sureste.
7. Instalación solar para autoconsumo en la desaladora de Águilas
Inversión: 105 millones de euros
Localización: Águilas (Murcia)
Incluye producción fotovoltaica y almacenamiento energético para reducir el coste energético del proceso de desalación.
8. Restauración de ecosistemas y cinturón verde del Mar Menor
Inversión: 52 millones de euros
Localización: Campo de Cartagena
Actuaciones para recuperar ecosistemas degradados y crear un cinturón verde que reduzca la entrada de nutrientes y sedimentos en la laguna.
9. Recuperación ambiental de emplazamientos mineros abandonados
Inversión: 40 millones de euros
Localización: Sierra minera de Cartagena-La Unión
Proyecto destinado a restaurar zonas afectadas por antiguos vertidos mineros que influyen en la cuenca vertiente del Mar Menor.
10. Sistemas de drenaje urbano sostenible y tanques de tormenta
Inversión: más de 300 millones de euros en conjunto
Localización: municipios de la cuenca del Segura
Incluye infraestructuras para gestionar lluvias intensas, evitar inundaciones urbanas y reducir vertidos contaminantes durante episodios de tormenta.
