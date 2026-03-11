La UCAM se alía con la Fundación Princesa de Girona para impulsar el talento joven

La Fundación Princesa de Girona ha celebrado por primera vez un acto en la Región de Murcia con un evento centrado en el desarrollo profesional de los jóvenes. La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha acogido la presentación del convenio de colaboración entre ambas entidades, una alianza que busca impulsar el talento joven y mejorar su preparación para el mercado laboral.

Gracias a este acuerdo, la UCAM se incorpora a la red de universidades vinculadas a la Fundación y permitirá a sus estudiantes reconocer créditos universitarios a través del programa ‘Generación talento’, convirtiéndose en la primera universidad murciana en aplicar este modelo.

La colaboración se articula a través de UCAM HiTech, la incubadora de alta tecnología de la universidad. A través de este programa, los estudiantes podrán obtener créditos participando en diferentes iniciativas formativas orientadas a mejorar su empleabilidad. Entre ellas se incluyen mentorías profesionales y competenciales con una red de más de 40 empresas líderes, como Accenture, Acciona o Russula, además de sprints formativos online y experiencias tecnológicas en empresas.

Diez estudiantes de la universidad participarán en esta primera edición en la Región de Murcia

En el marco de esta iniciativa se ha reconocido a diez estudiantes de la UCAM que participarán en esta edición del programa:

Fernanda Duque Cárdenas (Publicidad y Relaciones Públicas),

(Publicidad y Relaciones Públicas), Ángel María Machío Candela y Alba Victoria González Correia (Psicología)

y (Psicología) Francisco Javier Osuna Espejo (Odontología)

(Odontología) Daniel Ortega Luján y Oviedo De Castillejo Pedraza (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte)

(Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) Miriam Pernías Reverte (Periodismo y Publicidad)

(Periodismo y Publicidad) José Luis Villalba Candela (Biotecnología).

Estos alumnos iniciarán un itinerario que incluye mentorías personalizadas, talleres prácticos y sesiones de networking con el objetivo de potenciar sus competencias y facilitar su acceso al mercado laboral.

Una jornada centrada también en el talento deportivo

El acto inaugural contó con la participación del director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué; el vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM, Manuel Carlos Ruiz; el director de UCAM HiTech, Carlos Caballero; el director general de Deportes de la Comunidad Autónoma, Fran Sánchez, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera. Al encuentro también asistieron representantes del tejido empresarial regional y estudiantes de la universidad.

Durante su intervención, Salvador Tasqué destacó que el convenio permitirá a los alumnos acceder a un itinerario complementario a su formación académica y conectar con otros jóvenes y empresas. Además, adelantó que la ciudad acogerá el ‘Tour del Talento’ de la Fundación, una iniciativa nacional que llegará a Murcia la última semana de mayo con el objetivo de activar y visibilizar el talento joven.

Por su parte, Manuel Ruiz subrayó la relevancia de esta alianza estratégica para detectar y potenciar el talento entre los universitarios. El vicerrector recordó que la UCAM es la primera universidad privada en establecer esta colaboración con la Fundación y la tercera en España, junto a dos universidades gallegas.

El Tour del Talento convertirá a Murcia en punto de encuentro nacional para jóvenes y empresas del 25 al 29 de mayo

La jornada incluyó también la mesa redonda ‘Valores y liderazgo a través del deporte’, moderada por Carlos Caballero. En ella participaron Eneko Lambea, finalista del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas y campeón de España de gimnasia rítmica, y Antonia Lizarraga, especialista en Medicina de la Actividad Física y el Deporte y excolaboradora del equipo de nutrición del FC Barcelona. Ambos abordaron la importancia del esfuerzo, la constancia y los valores deportivos en el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.

Este encuentro ha servido además como antesala del Tour del Talento, que se celebrará en Murcia del 25 al 29 de mayo y que convertirá a la ciudad durante esos días en un espacio de referencia para el emprendimiento, la formación y las oportunidades para la juventud.

La Fundación Princesa de Girona, creada en 2009, se ha consolidado como un referente nacional en el impulso del talento joven. Bajo el lema 'talento joven en acción', desarrolla programas destinados a inspirar, formar y conectar a jóvenes con empresas y oportunidades profesionales, además de promover iniciativas de innovación educativa y desarrollo personal.