El tranvía de Murcia se asoma a tres municipios: la Región encarga el estudio para llevarlo a Alcantarilla, Molina y Santomera

El Gobierno regional ha encargado la asistencia técnica para redactar el estudio informativo de la ampliación del tranvía de Murcia hacia los ejes de comunicación con Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera. El objetivo del trabajo es analizar "con rigor técnico" la viabilidad de extender este transporte público a municipios con alta demanda de movilidad y plenamente integrados en el área metropolitana.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, subrayó que el encargo supone "un paso decisivo" para la movilidad sostenible en el entorno de Murcia, ya que permitirá "definir con precisión las alternativas de trazado y evaluar su viabilidad desde el punto de vista técnico, urbano y ambiental".

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro / L.O.

García Montoro enmarcó esta actuación en el Plan Director de Transportes de Viajeros de la Región de Murcia y avanzó que el estudio resultante se incorporará al Plan de Transporte Metropolitano de Murcia y su área de influencia. Según explicó, ambos instrumentos sustentan "la mayor renovación del transporte público realizada hasta la fecha en la Región", con el propósito de mejorar las conexiones entre municipios, reducir emisiones y avanzar hacia un sistema "más accesible, eficiente y sostenible".

Un contrato de 844.078 euros y tres anualidades

La inversión regional destinada al trabajo, adjudicado a Urbamusa, asciende a 844.078 euros, repartidos en tres anualidades y estructurados en seis fases, desde la documentación inicial hasta la redacción final del estudio y la documentación ambiental definitiva.

El trabajo, encargado a Urbamusa, costará 844.078 euros y se integrará en el Plan de Transporte Metropolitano del área de Murcia

El encargo incluye también la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y los informes necesarios dentro del procedimiento de evaluación ambiental y de aprobación del estudio informativo. Además, se contempla incorporar las modificaciones que puedan derivarse del trámite de información pública y de las consultas a administraciones afectadas y personas interesadas.

Noticias relacionadas

Entre las tareas previstas figuran el análisis de posibles trazados, el diagnóstico territorial, estudios de compatibilidad urbanística, medioambiental y de explotación, así como trabajos topográficos, geológicos y de planeamiento.