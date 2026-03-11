El tercer centro de salud de Molina de Segura descargará al Morales Meseguer al incorporar ocho especialidades

El tercer centro de salud de Molina de Segura es ya una realidad y el próximo lunes, 16 de marzo, abrirá sus puertas a los ciudadanos bajo el nombre de Centro de Salud Doctor Andrés López, en reconocimiento a este médico molinense y a sus méritos en el ámbito de la docencia y la investigación.

Más de quince años han hecho falta para que el cuarto mayor municipio de la Región amplíe con estas instalaciones su red de Atención Primaria, una reivindicación histórica de los vecinos que se convierte en realidad gracias a la inversión de cerca de 10 millones de euros realizada por el Ministerio de Sanidad a través deL Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP) y que estaba incluido en el Plan de Infraestructuras de Atención Primaria de 2022 de la Consejería de Salud.

El centro sanitario cuenta con una superficie construida de 6.600 metros cuadrados y ha sido inaugurado este miércoles por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, junto al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, lo que permitirá que en sus consultas sean atendidos casi 16.000 usuarios de la zona básica de Salud Molina Este, aunque con capacidad para absorber hasta 30.000 tarjetas sanitarias ante futuros aumentos de población.

Una de sus principales cualidades es que aúna Atención Primaria y especializada, con consultas de hasta ocho especialidades hospitalarias que evitarán desplazamientos de los ciudadanos de la zona al Morales Meseguer de Murcia, descargando de usuarios al hospital de referencia del Área VI de Salud. De esta forma, atenderá a ciudadanos no solo de Molina de Segura, sino también a vecinos de Archena, Fortuna, Ceutí y Lorquí, como centro de especialidades.

En una primera fase se incorporan las de Cardiología, Cirugía General, Oftalmología, Neumología, Traumatología, Neurología, Oncología y Urología, a las que se podrán ir sumando otras de forma progresiva.

En la zona de consultas hospitalarias cuenta con 15 espacios para atención y salas de exploraciones de distintas especialidades, así como espacio de reserva para otras que se puedan ir incorporando. Gracias a ellas se evitarán desplazamientos al hospital de referencia para todos los usuarios de Molina de Segura y zonas limítrofes, recordaba el presidente murciano.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante la visita al centro de salud de Molina de Segura. / L.O.

Espacios más amplios y tecnología de vanguardia

El Gobierno regional señala que las nuevas instalaciones suponen una respuesta al crecimiento de población del municipio y ofrecen a los profesionales espacios más amplios, cómodos, adaptados y con tecnología de vanguardia para desarrollar su labor en las mejores condiciones.

El nuevo espacio está equipado con diez consultas de medicina de familia, ocho de enfermería, cuatro salas de curas, extracciones, técnicas especiales y sala polivalente, además de tres consultas de pediatría, dos de enfermería pediátrica, y una sala de observación pediátrica.

Además, dispone de una amplia sección de atención a la mujer, que incluye consultas para matrona y ginecólogo, sala de exploración ginecológica y sala para usos múltiples. El equipamiento del centro se completa con una unidad bucodental, que incluye dos consultas para odontólogo y otras dos para higienista dental.

López Miras subrayaba en el acto que la puesta en marcha de este centro de salud, el número 86 de la Región, es fruto del "trabajo leal y conjunto de las administraciones" y aprovechaba para dar las gracias "a todos los profesionales que van a hacer de este centro de salud un centro de excelencia en la sanidad pública de la Región de Murcia y también al alcalde por involucrarse, por hacer de esta infraestructura algo propio y por su voluntad también de colaboración con las Administraciones".

Además, recuerda que también está prevista la apertura próximamente del nuevo centro de Atención Primaria de Lorquí, además de las ampliaciones en Alcantarilla-Sangonera y El Palmar.

El delegado del Gobierno, por su parte, apuntaba que "gracias a esa inversión, hacemos realidad una de las grandes reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Molina y ponemos en servicio una infraestructura fundamental que va a permitir mejorar la atención de los ciudadanos y ciudadanas", a lo que Lucas añadía que "ahora es el momento de que el Gobierno de López Miras cumpla con sus responsabilidades, dotando al centro de salud del personal y los recursos que necesita para funcionar plenamente".

El nuevo centro de salud de Primaria cuenta en su plantilla con un total de doce profesionales, entre los que hay administrativos, médicos de familia, pediatras, enfermeros, fisioterapeuta y especialistas hospitalarios, según detallan desde la Consejería.