Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colegios en la ForbesPlaga del pulgónVacuna papilomaTranvía de MurciaHuelga de autobusesVuelos Murcia - Venecia
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Universidad

Samuel Baixauli, primer aspirante a rector de la UMU en registrar su candidatura

El exdecano presenta a su equipo y las líneas generales de su programa con el que apuesta por una universidad más participativa, innovadora y conectada a la sociedad

Samuel Baixauli registraba este miércoles su candidatura a las elecciones de la UMU.

Samuel Baixauli registraba este miércoles su candidatura a las elecciones de la UMU. / Israel Sánchez

Ana García

Ana García

El exdecano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli, ha sido el primero de los aspirantes a rector en registrar su candidatura.

Este miércoles, 11 de marzo, se abría de forma oficial el plazo de presentación de candidaturas a rector para las próximas elecciones en la UMU, cuya votación está prevista para el 21 de abril, y en las que se renovará el Rectorado y la Junta de Gobierno de la institución de educación superior produciéndose el relevo en el que el actual rector, José Luján, cederá el mando al nuevo equipo entrante.

Tras registrar la candidatura en el edificio Rector Soler del Campus de Espinardo junto a parte de su equipo, Baixauli ha presentado a quienes le acompañan en este proyecto y ha dado a conocer las líneas generales de su programa, que lleva por lema 'La universidad inteligente'.

Según detalla el candidato a rector, "la Universidad de Murcia afronta nuevos retos que exigen una institución más coordinada, innovadora y comprometida con su entorno", por lo que "este programa propone un proyecto de gobierno orientado a reforzar la calidad académica, impulsar la investigación y la transferencia, mejorar las condiciones de estudio y trabajo de la comunidad universitaria y modernizar la gestión institucional".

Las propuestas se articulan en tres ejes estratégicos que abordan de forma integrada los principales ámbitos de la vida universitaria, "con el objetivo de consolidar una Universidad de Murcia más fuerte, más abierta a la sociedad y preparada para afrontar los desafíos del futuro".

Los tres pilares son: formación integral del estudiantado y de la sociedad; investigación y transferencia para un crecimiento sostenible; y proyección internacional y prestigio global.

Samuel Baixauli junto a su equipo este miércoles.

Samuel Baixauli junto a su equipo este miércoles. / Israel Sánchez

Equipo

El equipo de Samuel Baixauli está formado por María José L. Andreo, candidata a gerente de la UMU; Gabriel Lozano, candidato a secretario general; José Luis Hernández, candidato a delegado del rector para la Dirección Tecnológica; Carmen Yago, candidata a delegada para la Igualdad; Enrique Bernal, candidato a delegado de Coordinación y Negociación con el Sistema Sanitario; Flor Mena, candidata a vicerrectora de Internacionalización; Christian de la Fe, candidato a vicerrector de Investigación y Transferencia; María del Mar Sánchez, candidata a vicerrectora de Formación Continua, Empleabilidad e Innovación; Ernesto de la Cruz, candidato a vicerrector de Profesorado; Lola Ortiz, candidata a vicerrectora de Gestión Normativa y Simplificación Administrativa; Eloy Villegas, candidato a vicerrector de Infraestructura y Sostenibilidad; Ángeles Almela, candidata a vicerrectora de Estudios; Pedro Hellín, candidato a vicerrector de Comunicación y Divulgación Científica; y Victoria Chezner, candidata a vicerrectora de Estudiantes, Cultura y Bienestar.

Noticias relacionadas y más

El plazo para la presentación de candidaturas al Rectorado de la Universidad de Murcia finalizará el próximo 18 de marzo y hasta entonces disponen de tiempo quienes quieran presentar proyecto. Aunque este miércoles únicamente se había registrado la candidatura de Baixauli, también han manifestado públicamente su intención de hacerlo Alicia Rubio, Alfonsa García, Senena Corbalán y Guillermo Díaz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
  2. La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes
  3. Ocho municipios de la Región de Murcia se disputan el megacentro de chips securizados de Quantix
  4. Un 'bosque de columnas' protegerá los restos arqueológicos de San Esteban
  5. El río Chícamo, un oasis único en la Región de Murcia que lucha contra especies invasoras, urbanismo ilegal y abandono rural
  6. En directo: Tarazona-FC Cartagena
  7. Agrede sexualmente a cuatro mujeres que pintaban un mural en Molina de Segura y pega una patada en los testículos al policía que va a detenerlo
  8. La venta de sillas para los desfiles del Entierro de la Sardina ya tiene fecha: Cómo y dónde comprar entradas

Alberto Buendía, de abrir una pequeña heladería en Puente Tocinos a hacer el mejor helado de España: "Queremos llevar Snoopy fuera de Murcia"

Alberto Buendía, de abrir una pequeña heladería en Puente Tocinos a hacer el mejor helado de España: "Queremos llevar Snoopy fuera de Murcia"

La plaga del pulgón en la Región ya ocupa una superficie equivalente al municipio de Librilla

La plaga del pulgón en la Región ya ocupa una superficie equivalente al municipio de Librilla

Samuel Baixauli, primer aspirante a rector de la UMU en registrar su candidatura

Samuel Baixauli, primer aspirante a rector de la UMU en registrar su candidatura

Vox vuelve a quedarse solo para prohibir el burka y niqab en edificios públicos de la Región

Vox vuelve a quedarse solo para prohibir el burka y niqab en edificios públicos de la Región

La UCAM se alía con la Fundación Princesa de Girona para impulsar el talento joven

La UCAM se alía con la Fundación Princesa de Girona para impulsar el talento joven

Miras insta al Gobierno a bajar el IVA del gas, la luz y la gasolina para frenar la inflación por la guerra en Oriente Próximo

Miras insta al Gobierno a bajar el IVA del gas, la luz y la gasolina para frenar la inflación por la guerra en Oriente Próximo

El Aeropuerto de Corvera tendrá este verano por primera vez vuelos directos con Venecia y Lille

El Aeropuerto de Corvera tendrá este verano por primera vez vuelos directos con Venecia y Lille

El campo murciano paga una "prima de guerra" que aún no existe

El campo murciano paga una "prima de guerra" que aún no existe
Tracking Pixel Contents