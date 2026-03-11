Samuel Baixauli, primer aspirante a rector de la UMU en registrar su candidatura

El exdecano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli, ha sido el primero de los aspirantes a rector en registrar su candidatura.

Este miércoles, 11 de marzo, se abría de forma oficial el plazo de presentación de candidaturas a rector para las próximas elecciones en la UMU, cuya votación está prevista para el 21 de abril, y en las que se renovará el Rectorado y la Junta de Gobierno de la institución de educación superior produciéndose el relevo en el que el actual rector, José Luján, cederá el mando al nuevo equipo entrante.

Tras registrar la candidatura en el edificio Rector Soler del Campus de Espinardo junto a parte de su equipo, Baixauli ha presentado a quienes le acompañan en este proyecto y ha dado a conocer las líneas generales de su programa, que lleva por lema 'La universidad inteligente'.

Según detalla el candidato a rector, "la Universidad de Murcia afronta nuevos retos que exigen una institución más coordinada, innovadora y comprometida con su entorno", por lo que "este programa propone un proyecto de gobierno orientado a reforzar la calidad académica, impulsar la investigación y la transferencia, mejorar las condiciones de estudio y trabajo de la comunidad universitaria y modernizar la gestión institucional".

Las propuestas se articulan en tres ejes estratégicos que abordan de forma integrada los principales ámbitos de la vida universitaria, "con el objetivo de consolidar una Universidad de Murcia más fuerte, más abierta a la sociedad y preparada para afrontar los desafíos del futuro".

Los tres pilares son: formación integral del estudiantado y de la sociedad; investigación y transferencia para un crecimiento sostenible; y proyección internacional y prestigio global.

Samuel Baixauli junto a su equipo este miércoles. / Israel Sánchez

Equipo

El equipo de Samuel Baixauli está formado por María José L. Andreo, candidata a gerente de la UMU; Gabriel Lozano, candidato a secretario general; José Luis Hernández, candidato a delegado del rector para la Dirección Tecnológica; Carmen Yago, candidata a delegada para la Igualdad; Enrique Bernal, candidato a delegado de Coordinación y Negociación con el Sistema Sanitario; Flor Mena, candidata a vicerrectora de Internacionalización; Christian de la Fe, candidato a vicerrector de Investigación y Transferencia; María del Mar Sánchez, candidata a vicerrectora de Formación Continua, Empleabilidad e Innovación; Ernesto de la Cruz, candidato a vicerrector de Profesorado; Lola Ortiz, candidata a vicerrectora de Gestión Normativa y Simplificación Administrativa; Eloy Villegas, candidato a vicerrector de Infraestructura y Sostenibilidad; Ángeles Almela, candidata a vicerrectora de Estudios; Pedro Hellín, candidato a vicerrector de Comunicación y Divulgación Científica; y Victoria Chezner, candidata a vicerrectora de Estudiantes, Cultura y Bienestar.

El plazo para la presentación de candidaturas al Rectorado de la Universidad de Murcia finalizará el próximo 18 de marzo y hasta entonces disponen de tiempo quienes quieran presentar proyecto. Aunque este miércoles únicamente se había registrado la candidatura de Baixauli, también han manifestado públicamente su intención de hacerlo Alicia Rubio, Alfonsa García, Senena Corbalán y Guillermo Díaz.