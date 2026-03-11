Salud vacunará en los institutos contra el papiloma humano a chicos de 16 a 18 años

La vacunación escolar que se realiza en la Región de Murcia en colegios se ampliará a los institutos. Así lo ha decidido la Consejería de Salud y lo hará con la vacuna del virus del papiloma humano (VPH), ofreciéndola a chicos de entre 16 y 18 años con el fin de aumentar las tasas de protección que existen en la actualidad.

Con ello, Salud amplía la campaña de vacunación contra el VPH a jóvenes nacidos entre 2008 y 2010, con el objetivo de llegar a unos 19.000 jóvenes de la Región de Murcia.

El virus del papiloma humano puede afectar a cualquier persona y es altamente contagioso. Hay diferentes tipos de virus y pueden afectar a la piel y las mucosas (boca, recto y ano, así como las regiones genitales) y algunos tipos de virus son más peligrosos que otros. Además, puede causar algunos tipos de cáncer y otras enfermedades, como las verrugas genitales y lesiones precancerosas.

El VPH se puede transmitir por contacto directo piel con piel durante cualquier tipo de relación sexual con una persona infectada por el virus. Por ello, la utilización del preservativo es importante para prevenir una parte de estas infecciones, además de otras enfermedades de transmisión sexual, pero su utilidad es limitada frente a la infección por el VPH, de ahí la importancia de la vacuna.

Será a final de marzo cuando los jóvenes de estas edades podrán recibir la vacuna en su propio instituto, aunque se mantiene la posibilidad de acudir a su centro de salud o al punto de vacunación habitual, posteriormente.

La Consejería de Salud amplió en 2025 la vacunación frente al virus del papiloma humano a varones nacidos entre 2001 y 2003, tras incluir en 2024 de los nacidos en 1999 y 2000. Ahora se va un paso más allá y se sigue aumentando la edad de protección, incluyendo a los chicos de 16 a 18 años en esta captación.

Hasta el momento podían recibir esta vacuna los varones nacidos entre 1999 y 2003, para quienes ya se organizó una recaptación el pasado invierno. Ahora se suman los nacidos en 2008 y 2010. Mientras que las mujeres ya se vienen vacunando desde 2008.

Está previsto que hasta la campaña 2027-2028 se pueda llegar progresivamente a los varones nacidos entre 1999 y 2010, ambos años inclusive. Con esta campaña de la sanidad pública regional se beneficiarán más de 128.000 personas, que hasta ahora tenían que desembolsar más de 170 euros si querían inmunizarse.

Protección en mujeres

En el caso de las mujeres, el calendario prevé la vacunación a los 12 años en el entorno escolar, y se estaba captando a las no vacunadas hasta los 18 años. Sin embargo, con la ampliación a los varones hasta 25 años, al igual que ya ocurrió con las nacidas en 1999 y 2000, se ha ampliado también la vacunación a las mujeres de hasta esa edad que no se vacunaron en su momento en el centro escolar.

La vacuna contra el virus del papiloma humano se administraba en la Región de Murcia para las mujeres nacidas desde 1994 con vacuna bivalente, que cubría frente a dos tipos de virus causantes de la mayoría de los cánceres relacionados. En la campaña 2022-2023 se comenzó a administrar por primera vez también en los centros escolares la vacuna nonavalente, que ofrece mayor protección frente a las enfermedades causadas por este virus y se incluyó a varones nacidos en 2011, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El presidente de regional, Fernando López Miras, decía este miércoles tras hacer el anuncio que de este modo se amplía la posibilidad de que se vacunen los alumnos de 2008 que finalizan el segundo curso de Bachillerato o ciclos formativos, así como los de 2010, que finalizan la educación obligatoria. Los nacidos en 2009 se incluirán en la campaña del año 2027, ya que ellos son quienes finalizarán bachillerato o cursos equivalentes de Formación Profesional entonces.