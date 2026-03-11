La plaga del pulgón en la Región ya ocupa una superficie equivalente al municipio de Librilla

La expansión del pulgón en los cultivos hortícolas de la Región de Murcia ha encendido todas las alarmas del sector agrario. Organizaciones profesionales, cooperativas y exportadores llevan semanas alertando del avance de la plaga y del impacto que ya está teniendo en las explotaciones. Las estimaciones apuntan a más de 6.000 hectáreas afectadas, (el equivalente a la extensión de municipios como Librilla) dentro del amplio cinturón agrícola que se extiende por el Valle del Guadalentín, el Campo de Cartagena, el entorno de Águilas y también en zonas de Almería. Ante este escenario, el sector ha lanzado un SOS al Ministerio de Agricultura para que autorice de forma excepcional herramientas fitosanitarias que permitan frenar el problema antes de que se agrave con la llegada de temperaturas más altas.

Ese fue el eje central de la reunión de la Mesa de Sanidad Vegetal celebrada este miércoles en la Consejería de Agricultura, presidida por la consejera Sara Rubira y con la participación de organizaciones agrarias, cooperativas, exportadores y colegios profesionales.

Durante el encuentro se analizó la situación actual de las plagas en los cultivos hortícolas, con especial preocupación por el pulgón. Rubira explicó que el Gobierno regional ha solicitado 15 autorizaciones excepcionales de productos fitosanitarios en lo que va de 2026, de las que siete han sido denegadas y tres corresponden a un mismo producto considerado clave por el sector para combatir esta plaga.

Según detalló la consejera, el problema ya se traduce en pérdidas importantes: "Hablamos de unas 6.100 hectáreas afectadas, con unas 4.000 de lechuga, 1.500 de brásicas y alrededor de 300 de alcachofa". Una situación que, advirtió, podría agravarse si no se dispone de herramientas eficaces. "Los agricultores necesitan herramientas que hoy no tienen para combatir las plagas", insistió.

Rubira subrayó además la paradoja que, a juicio del sector, se está produciendo en Europa. "La pregunta al Ministerio es muy sencilla: ¿por qué hay países como Italia, Francia, Portugal o Alemania donde sí se puede utilizar este producto y en España no?", planteó. En esa línea, defendió que se active el mecanismo de reconocimiento mutuo para que los productos autorizados en otros Estados miembros puedan utilizarse también en España.

La consejera también reclamó una respuesta urgente del Ministerio y recordó que Murcia, junto con Andalucía y la Comunidad Valenciana, ha pedido medidas excepcionales ante la situación actual. "No se puede seguir limitando productos sin contar antes con alternativas efectivas", afirmó.

En el turno de preguntas, Rubira rechazó las críticas del delegado del Gobierno en la Región sobre un supuesto retraso en las solicitudes. Según explicó, la Consejería tramita las peticiones "en un máximo de 24 horas" desde que el sector remite los informes técnicos. "Lo fácil es hacer política; lo difícil es gestionar", dejó caer.

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, presidió este miércoles la reunión de la Mesa de Sanidad Vegetal de la Región de Murcia. / L.O.

El director general de Proexport, Fernando P. Gómez Molina, puso cifras y contexto al alcance de la plaga. Los datos presentados proceden de empresas testigo repartidas por las principales zonas productoras de la Región, donde se cultivan lechuga, brócoli, coliflor, apio o alcachofa.

La preocupación, explicó, es que la situación puede empeorar en los próximos meses. “Con la llegada de la primavera y el aumento de temperaturas, las producciones se desplazarán hacia zonas más frescas del norte, por lo que la foto actual puede ser muy inferior al daño que se producirá si no tenemos materias activas para combatir la plaga”, advirtió.

Además, alertó de un riesgo añadido: la competencia comercial con otros países europeos. Según recordó, Italia —segundo productor europeo en estos cultivos— ya ha autorizado la materia activa reclamada por el sector. "Esto genera no solo un problema de sanidad vegetal, sino también una competencia desleal en los mercados", afirmó.

El vicepresidente de COAG Murcia, Pedro Gomariz, incidió en que el marco legal europeo permite este tipo de autorizaciones excepcionales. "Las normas son las mismas para todos los países. Si otros Estados las están aplicando con criterios técnicos similares, no entendemos por qué aquí no", señaló. También alertó de que el problema podría extenderse a otros cultivos, incluidos los cítricos, en plena fase de floración.

Desde Apoexpa, su presidente Joaquín Gómez reclamó una reacción rápida del Ministerio y comparó la postura española con "ir por la autovía en dirección contraria". A su juicio, el resto de países europeos ya han comprendido la gravedad de la situación y han reaccionado.

Una visión compartida por el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, quien subrayó que todas las comunidades autónomas coincidieron en una reciente reunión nacional en la necesidad de flexibilizar las autorizaciones excepcionales cuando las plagas lo requieren. "Se trata de decisiones puntuales que cumplen todos los controles de seguridad", recordó.

Sindicatos agrarios, exportadores y otras entidades vinculadas al sector agrícola, este miércoles en la Mesa de Sanidad Vegetal. / L.O.

Por su parte, Antonio Moreno, de UPA Murcia, pidió además mirar al futuro. A su juicio, la dependencia de autorizaciones excepcionales refleja un problema estructural: la reducción progresiva de materias activas disponibles. "No podemos vivir permanentemente de excepciones; hay que trabajar en nuevas herramientas y en investigación", señaló.

Mientras tanto, el impacto económico ya empieza a notarse en el campo. Desde Proexport se citó el caso de agricultores que han tenido que abandonar cultivos ante el riesgo de rechazo comercial. En un caso concreto, un productor con 50 hectáreas ecológicas afronta pérdidas que superan los 550.000 euros.

Nuevo protocolo para ganar tiempo

Uno de los acuerdos de la reunión fue avanzar en un protocolo regional para anticipar problemas fitosanitarios. Según explicó la consejera, el objetivo es elaborar un calendario de cultivos y posibles plagas basado en la experiencia de campañas anteriores.

Noticias relacionadas

La idea es que esta planificación permita solicitar con mayor antelación las autorizaciones excepcionales necesarias y reaccionar antes ante posibles brotes. "Queremos anticiparnos y estar preparados cuando aparezcan las plagas", explicó Rubira.