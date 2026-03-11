Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Murcia analizará los retos y peligros de los consumidores ante la era digital

La Federación de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ThaderConsumo organiza una jornada informativa el 12 de marzo en la que expertos debatirán los desafíos que plantea el entorno online para los compradores

Compras online

Compras online / EFE

La Opinión

La Opinión

La Federación de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ThaderConsumo ha organizado una jornada informativa titulada 'Los consumidores ante la era digital: retos y peligros', que se celebrará el jueves 12 de marzo de 2026, entre las 10:30 y las 13:00 horas, en la Sala Ágora de CaixaBank. El evento contará con aforo limitado y reunirá a expertos de distintos ámbitos para analizar los desafíos que plantea el entorno online para los compradores.

La jornada comenzará con la recepción de asistentes a las 10:00 horas, seguida de la atención a medios gráficos a las 10:15 y la apertura institucional a las 10:30, que correrá a cargo de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social. El acto estará presentado y moderado por la periodista Piedad Guillén Parra.

Cartek del evento

Cartek del evento / L.O.

A las 10:45 horas tendrá lugar la primera mesa redonda, titulada “Riesgos emergentes en el entorno digital: fraudes, IA y plataformas”, en la que participarán el inspector jefe Jorge Pérez, jefe de la Sección UDEV de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, y David Fernández Gómez, director y CEO de la agencia La Calle es Tuya y experto técnico en inteligencia artificial aplicada a estrategias creativas y de marketing empresarial.

Posteriormente, a las 11:35 horas, se desarrollará la segunda mesa redonda bajo el título “El consumidor digital: derechos, vulnerabilidades y nuevas asimetrías”, con la participación de María Dolores Petit Lozano, directora regional de CaixaBank en Murcia, y Andrés Marín Salmerón, jurista especializado en Derecho del Consumo y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Murcia.

Programa del evento

Programa del evento / L.O.

La jornada continuará con un debate y turno de preguntas a las 12:15 horas, en el que los asistentes podrán plantear cuestiones a los ponentes. La clausura, prevista para las 12:45, estará a cargo de Alberto Sánchez Campillo, director general de Consumo. El encuentro finalizará con un cóctel a las 13:00 horas.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Región de Murcia, CaixaBank y el diario La Opinión de Murcia, y tiene como objetivo analizar los riesgos y desafíos que plantea la digitalización —como el fraude, el uso de la inteligencia artificial o la protección de los derechos del consumidor— en un contexto cada vez más tecnológico.

