Miras insta al Gobierno a bajar el IVA del gas, la luz y la gasolina para frenar la inflación por la guerra en Oriente Próximo

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, instó este miércoles al Gobierno de España y a Pedro Sánchez a que adopten medidas "urgentes" para paliar el impacto económico que están sufriendo familias y empresas murcianas por la subida de precios derivada de la guerra en Oriente Próximo: "Debe hacerlo ya ante la incertidumbre que están sufriendo muchas familias, sobre todo por los perjuicios que ya están notando, y también las empresas, especialmente las más pequeñas”, afirmó.

El máximo mandatario regional exigió al Estado que aplique rebajas fiscales para reducir el impacto de la inflación, como la disminución del IVA del gas, de la electricidad y del combustible del 21% al 10%, o que baje el IRPF también para que se pueda "acompasar a la inflación", declaró.

"La respuesta del Gobierno de España no puede ser inexistente como hasta ahora", advirtió tras criticar que Sánchez se limitase a anunciar una comparecencia que llegará semanas después del inicio del conflicto.

Hacienda y Empresa estudian "todas las acciones posibles"

Asimismo anunció que el Ejecutivo murciano ya ha comenzado a estudiar "todas las acciones posibles" (dentro de sus competencias) sobre los efectos económicos que puede dejar el conflicto internacional a través de las consejerías de Hacienda y de Empresa con el objetivo de "aliviar esa preocupación y el perjuicio que pueden estar teniendo por la subida de los costes determinados sectores".

López Miras también rechazó las declaraciones de miembros del Ejecutivo que apuntaban al fin de la guerra como la principal vía para contener los precios. "Decir que la medida más importante para que baje el precio de la gasolina, de los alimentos o de la energía es que termine la guerra… lo que tiene que hacer el Gobierno de España es ser serio y tomar decisiones ya", sostuvo.

El dirigente regional reiteró que el incremento de los costes está afectando de forma directa a la economía doméstica: "Están subiendo los costes de todo y están muy preocupadas. Además, están viendo cómo el futuro es muy incierto e incluso algunas familias están asustadas con la carestía de elementos que son básicos", señaló.

Por último, Miras insistió en que las instituciones europeas ya han instado a los países miembros a actuar: la UE, recordó, ya ha enviado un mandato a los Estados miembros para que tomen decisiones que alivien un poco en las familias la situación que se está derivando de la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán.