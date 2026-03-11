De la lesión física a la cicatriz mental: el 81% de los médicos agredidos sufre daño psicológico

El año 2025 ha marcado un nuevo récord en agresiones a sanitarios, situaciones violentas que suponen un ataque directo a la calidad asistencial, a la confianza entre médico y paciente y al funcionamiento del sistema. Una parte de estas son ataques físicos, pero la mayoría (81%) dejan un daño psicológico en el afectado como consecuencia de las coacciones, amenazas, insultos y vejaciones que reciben los profesionales involucrados.

Durante el pasado ejercicio, los servicios jurídicos del Colegio de Médicos de la Región de Murcia prestaron asistencia y notificaron 21 agresiones a facultativos en centros sanitarios de la comunidad, cifras que únicamente representan la punta del iceberg, ya que muchas de estas situaciones no se denuncian por miedo y no aparecen en las estadísticas.

Los 21 casos notificados desde el Colegio de Médicos de la Región vienen a engrosar las 879 agresiones a facultativos registradas en 2025 por la Organización Médica Colegial -OMC- a través de la información facilitada por los distintos órganos colegiales, lo que supone la mayor cifra desde que hay registros y un ataque de pacientes o familiares contra médicos cada diez horas en nuestro país, según los datos presentados este martes con motivo de la conmemoración esta semana del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios -12 de marzo-.

El balance de la OMC y del propio Colegio de Médicos de la Región de Murcia hace referencia exclusivamente a facultativos, pero las cifras son aún mayores si se tiene en cuenta a todos los profesionales del sistema sanitario implicados en estos actos violentos. Según los datos facilitados la pasada semana por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, 2025 cerró en la comunidad con un total de 673 agresiones a sanitarios frente a las 661 de un año antes, episodios violentos que afectaron a un total de 821 profesionales.

Evolución de las agresiones a médicos desde 2010. / OMC

El informe de la OMC muestra que el balance de agresiones del pasado año es el más elevado y que, tras la pandemia, la situación de violencia en los centros sanitarios se ha cronificado con cifras que lejos de descender aumentan levemente, lo que les lleva a reclamar un plan nacional para frenar la violencia contra los médicos y el resto de los profesionales sanitarios.

En términos generales, el perfil mayoritario de los agredidos es de una médica de Atención Primaria. En el caso de Murcia, de las 21 agresiones en las que intervino el Colegio de Médicos de la Región el pasado año, 13 fueron a mujeres y 8 a hombres, aunque desde la institución insisten en que "estas cifras solo corresponden a las agresiones atendidas a través de los Servicios Jurídicos del Colegio y en ningún caso suponen el total o una cifra cercana al número de agresiones reales que se producen en el Servicio Murciano de Salud".

Durante el pasado año las médicas sufrieron el 63,7% de las agresiones, mientras solo representan el 54,8% de la colegiación, dato que reafirma la tendencia al alza de una brecha que persiste. Respecto a las especialidades, los profesionales de Atención Primaria padecen el 58,6% de estas acciones violentas.

Tipo de agresión que sufren en sus puestos de trabajo los facultativos. / OMC

Del total de situaciones violentas que se vivieron en 2025 en las consultas y centros sanitarios, el 19% son lesiones físicas frente al 81% de amenazas, insultos o coacciones. La Organización Médica Colegial destaca que el hecho de que el índice de lesiones físicas roce este año el 20% (19%), supone un aumento respecto al año anterior del 73%.

Como resultado, el 13,5% de las agresiones acaban en baja laboral del profesional agredido, lo que impacta de manera directa en la continuidad asistencial y en un daño al sistema sanitario en su conjunto.

También el riesgo de sufrir agresiones está directamente vinculado a la edad porque son más acusadas entre profesionales jóvenes y de mediana edad y descienden drásticamente a partir de los 56 años, y es residual a partir de los 66.

Infradenuncia de las agresiones

Los responsables de la OMC ponen de relieve que pese al aumento de casos comunicados, solo el 48,8 % de las agresiones llegan a denunciarse formalmente ante las fuerzas de seguridad o en los tribunales.

El secretario general, José María Rodríguez Vicente, se pregunta por qué este nivel de infradenuncia y cree que puede deberse a que los profesionales han normalizado las agresiones como actos que forman parte del día a día del ejercicio de su trabajo y porque tras la agresión aparecen sentimientos de indefensión, impotencia, humillación y rabia.

A esto también se une que muchos consideran que las denuncias no son ágiles, y son una pérdida de tiempo, ya que no hay sanciones ejemplarizantes o son mínimas, por no sentirse protegido institucionalmente, pero también por temor a represalias futuras por parte del agresor o agresora y sus familiares.