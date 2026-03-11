Guillermo Ramis: "La Región está preparada para realizar el primer ensayo de trasplante de cerdo a humano de Europa"

La Región está cada vez más cerca de realizar el primer ensayo clínico de trasplante de órganos de cerdo a humano de Europa. Murcia presentaba hace algo más de un año a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) el proyecto para liderar la puesta en marcha del programa de xenotrasplantes a nivel nacional -tal y como adelantó La Opinión-, un camino en el que se han seguido dando pasos y para el que "estamos preparados".

Así de rotundo se muestra el doctor Guillermo Ramis, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia (UMU) implicado en el proyecto y quien este martes abordó los pasos dados en investigación en trasplantes con animales de experimentación durante su participación en el XXV Seminario sobre el proceso de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, organizado por la ONT, la UMU y el IMIB.

Ramis Vidal recuerda que la Región de Murcia cuenta con una importante trayectoria en este ámbito, "ya que tenemos una serie de 18 xenotrasplantes hepáticos de cerdo a babuino" y ahora "estamos tratando de hacer un ensayo clínico de cerdo a humano, que sería el primer ensayo clínico de este tipo de Europa".

Los primeros pasos se dieron hace más de 25 años gracias al trabajo del doctor Pascual Parrilla, en cuyo equipo estaba el actual jefe de servicio de Cirugía General del Hospital Virgen de la Arrixaca y director científico del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria de la Región de Murcia (IMIB), Pablo Ramírez, quien abrió el abdomen a un mono babuino traído de Kenia para colocarle un hígado de un cerdo modificado genéticamente con el objetivo de evitar el rechazo. El primate vivió ocho días con el órgano de cerdo.

El doctor Ramírez sigue al frente del proyecto para saltar del modelo animal al modelo humano, como ya se ha hecho en EEUU y China, y liderar así el primer ensayo clínico de xenotrasplantes en humanos.

Guillermo Ramis en uno de los laboratorios de la Universidad de Murcia. / L.O.

"Llevamos décadas preparados para hacerlo, es una realidad clínica abordable, totalmente", sostiene Guillermo Ramis, quien explica a La Opinión que se está a la espera de las autorizaciones finales, de recibir los permisos bioéticos, de bioseguridad y los de la ONT, "todas las bendiciones" necesarias para ponerlo en marcha.

Por ello, mientras han avanzado en otros ámbitos, como es la obtención de los animales modificados genéticamente y aptos para el trasplante a humanos, que vendrían a la Granja Docente Veterinaria de la UMU desde la Universidad Técnica de Múnich.

Los cerdos vendrían a la UMU desde Múnich

Actualmente, estos animales no se producen en España y únicamente hay cuatro suministradores a nivel mundial: dos en EEUU, uno en China y uno en Alemania.

Tanto las empresas estadounidenses como las chinas no están dispuestas a que sus cerdos salgan de sus respectivos países, por lo que los responsables del proyecto murciano ya han llegado a un acuerdo a través de un consorcio con la universidad alemana, que sería la que suministraría los cerdos transgénicos a la Región de Murcia "sin ningún tipo de coste para que lleváramos a cabo nuestro de xenotrasplante hepático".

El proyecto murciano plantea la realización de un xenotrasplante puente-compasivo, que se realizaría en un paciente en 'código 0' y riesgo de morir inminentemente si no recibe un órgano en un plazo de 24-48 horas y a quien se le trasplantaría el hígado de cerdo, manteniéndolo vivo, a la espera de que llegue uno humano.

El profesor de la Facultad de Veterinaria de la UMU afirma que "el problema de la Unión Europea es que somos demasiado cautos e inmovilistas, lo que ha llevado a que China y EEUU nos hayan adelantado habiendo sido nosotros pioneros en casi todos estos ámbitos de xenotrasplantes".

Experiencias previas

La investigación en xenotrasplantes se remonta a hace décadas, aunque las investigaciones y ensayos se limitaban a trasplantes entre animales (de cerdos a primates no humanos) hasta que en enero de 2022 se llevó a cabo en Baltimore el primer trasplante de corazón de cerdo a humano. En aquella ocasión el paciente fue David Bennett, un hombre de 58 años con una enfermedad cardíaca terminal que sobrevivió dos meses después de la cirugía realizada en Estados Unidos.

En los dos siguientes trasplantes de corazón los receptores ya se encontraban en muerte cerebral en el momento de la operación, pero se han seguido dando pasos con varias experiencias más en trasplante renal.