Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026

Escoger el colegio donde estudiarán y se formarán los hijos es una de las decisiones más importantes a las que se enfrentan las familias españolas y, por extensión, las murcianas. Un centro educativo adecuado no solo impulsa el rendimiento académico de los niños, sino que también moldea su desarrollo social y personal durante los años clave de su vida.

Con el objetivo de orientar a los padres en esta difícil elección, la revista Forbes publicó esta semana una lista con los mejores 100 colegios del país, en orden alfabético, en la que se colaron dos centros educativos de Murcia. Para ello, el medio se apoyó en distintos indicadores de calidad educativa.

El Limonar International School Murcia

El primero de los dos prestigiosos centros, según Forbes, es el El Limonar International School Murcia. Situado en El Palmar (Colonia Buenavista), se trata de un colegio privado que ofrece una propuesta educativa que combina la titulación oficial española con la internacional británica, una doble acreditación que lo convierte en una referencia singular en la Región.

Su modelo de Bachillerato dual permite a los estudiantes construir su propio itinerario académico combinando asignaturas optativas del currículo español con los exigentes A-Levels del sistema anglosajón.

El Limonar International School Murcia. / L. O.

Más allá de las aulas, el centro apuesta por una formación integral que incluye prácticas en empresas, voluntariado, viajes nacionales e internacionales, excursiones y actividades como el huerto escolar, la escuela de música o el prestigioso Premio Internacional Duque de Edimburgo. Todo ello complementado con una amplia oferta extraescolar y escuela de verano.

Sus instalaciones reflejan esa misma ambición: canchas deportivas, piscina, huerto, jardines, tres estudios de música insonorizados, teatro y una sala de alumnos habilitada como centro de estudios. El colegio también cuenta con gabinete psicopedagógico, logopédico y de atención a necesidades educativas especiales, además de cocina propia y servicio de nutricionista.

El pasado septiembre de 2025 dio un nuevo paso con la apertura del Galileo Middle School en el Campus Buenavista, un espacio pensado para acompañar a los alumnos en la transición entre el último curso de Primaria y el primero de Secundaria. Al mismo tiempo, renovó el centro de estudios para los estudiantes de Bachillerato en Montevida, reforzando su autonomía en una etapa clave de su formación.

King's College School Murcia

El último de los dos centros murcianos que aparecen en el ranking Forbes es el King's College School Murcia. Este colegio se encuentra en Roldán (Torre Pacheco) y también es privado. Para ser más exactos, se ubica en la calle Pez Volador y, según la revista, se consolida como uno de los colegios de referencia para las familias de la Comunidad que buscan "una formación internacional exigente y con proyección universitaria, tanto en España como en el extranjero".

El centro ofrece la posibilidad de diseñar itinerarios académicos rigurosos, adaptados a los requisitos de las principales universidades nacionales e internacionales. El inglés funciona como lengua vehicular en las aulas, complementado con la enseñanza de alemán y francés, garantizando una formación plurilingüe desde edades tempranas.

King's College School Murcia / L. O.

En cuanto a infraestructuras, el King's College School Murcia cuenta con "biblioteca, laboratorios, instalaciones deportivas, piscina y amplias zonas verdes". El centro dispone, a su vez, de servicios de orientación, psicólogo especializado en necesidades educativas especiales, enfermería y cocina propia.

Para el próximo curso 2026-2027, el colegio tiene previsto ampliar su etapa de 'Early Years' con la incorporación de Pre-Nursery, extendiendo así su oferta educativa a los más pequeños de la casa.

Los resultados académicos avalan su trayectoria: el centro se ha posicionado como referente del Bachillerato Internacional (IB) en la Región de Murcia, con una puntuación máxima individual de 43 sobre 45 en el IBDP, una marca que lo sitúa entre los mejores del país.