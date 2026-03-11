Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura

La cuenca del Segura encadena una ligera mejoría en sus reservas de agua gracias a las precipitaciones de los últimos días. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), los embalses del Segura almacenan esta semana 554 hectómetros cúbicos (hm³), 14 más que hace siete días, lo que sitúa la reserva en el 48,6% de su capacidad total.

El repunte llega en un contexto de ligero descenso a nivel nacional. Tras dos semanas instalada en el 83%, la reserva hídrica española baja al 82,6%, con 46.313 hm³, después de perder 182 hm³ (un 0,3%) en los últimos ocho días. El Ministerio atribuye el comportamiento de las reservas a un episodio de precipitaciones que ha afectado "considerablemente" a la Península, con la máxima registrada en Bilbao, donde se alcanzaron 91,4 litros por metro cuadrado.

Pese al descenso semanal, la situación general en España sigue siendo holgada: el sistema acumula 9.730 hm³ menos que la capacidad total de los embalses (56.043), pero mantiene un nivel muy superior al del año pasado y al promedio reciente: 12.197 hm³ más que hace un año y 14.664 hm³ por encima de la media de los últimos diez años.

Estado de los embalses del Segura Estado de los embalses del Segura (hm³) Barras: Capacidad vs Embalsada. Línea: % de llenado. Datos: capacidad, agua embalsada y variación (hm³). El % se calcula como Embalsada/Capacidad.

Evolución desigual por cuencas

Por ámbitos, las cuencas internas del País Vasco son las únicas que alcanzan el 100%, mientras el Cantábrico Oriental se mantiene en el 91,8%. En la última semana han subido, además del Segura, otras demarcaciones como Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Mediterránea Andaluza, Júcar e internas de Cataluña, estas últimas ya cerca del 100% tras haber vivido hace dos años una situación crítica que las llevó por debajo del 20%.

En el caso del Segura, el incremento del 1,2% semanal (de 47,4% a 48,6%) confirma una tendencia al alza que permite a la cuenca "históricamente deficitaria" acercarse al 50% de su capacidad, aunque sigue siendo una de las demarcaciones con menor margen de reservas en el conjunto nacional.

En paralelo, el Júcar también mejora y se sitúa en el 65,7%, con 1.871 hm³, 29 más que la semana anterior. En comparación interanual, el Segura cuenta ahora con 297 hm³ más que hace un año y 202 hm³ por encima de la media de los últimos diez años, un dato que refleja el impacto de las lluvias recientes en la recuperación de una cuenca estructuralmente tensionada.