En directo | Sigue el pleno de la Asamblea Regional: la situación del Consorcio de Extinción de Incendios y el uso del burka en espacios públicos, a debate

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno, con el siguiente orden del día:

Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de ejecución urgente del bombeo de la Rambla del Albujón y la aprobación del Programa de Recuperación del Acuífero del Campo de Cartagena (MOCP-0934), formulada por el grupo parlamentario Popular

y la aprobación del Programa de (MOCP-0934), formulada por el grupo parlamentario Popular Moción en Pleno sobre situación del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (MOCP-0948), formulada por el grupo parlamentario Socialista

(MOCP-0948), formulada por el grupo parlamentario Socialista Moción en Pleno sobre restauración de la Iglesia Santa María La Mayor (Cartagena) (MOCP-0956), formulada por el grupo parlamentario Vox

(Cartagena) (MOCP-0956), formulada por el grupo parlamentario Vox Moción en Pleno sobre anulación de los mapas de delimitación de las zonas de flujo preferente en el municipio de Lorca y la ejecución de las infraestructuras hidráulicas previstas en el Plan de Defensa de las Inundaciones (MOCP-0828), formulada por el grupo parlamentario Popular

en el municipio de y la ejecución de las previstas en el (MOCP-0828), formulada por el grupo parlamentario Popular Moción en Pleno sobre remisión a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de la relación de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática elaborado por la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (MOCP-0947), formulada por los grupos parlamentarios Socialista y Mixto

elaborado por la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (MOCP-0947), formulada por los grupos parlamentarios Socialista y Mixto Moción en Pleno sobre el uso del burka y el niqab en espacios públicos (MOCP-0954), formulada por el grupo parlamentario Vox