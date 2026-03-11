El Grupo Mixto gana tiempo para sus intervenciones tras sumar el escaño de Antelo

"El nuevo inquilino no ha visitado las dependencias", trasladaba la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, a los periodistas tras la Junta de Portavoces. Se refería a José Ángel Antelo, exportavoz de Vox que ha sido expulsado de su grupo y enviado "con los comunistas" de Podemos e IU, tal y como dijo el nuevo portavoz de la formación de Abascal en la Cámara murciana, Rubén Martínez Alpañez.

Lo que sí saben ya en Podemos e IU es que el Grupo Parlamentario Mixto, al tener ya tres diputados, dejará de sufrir la reducción de tiempo que venía soportando y, por tanto, sus intervenciones serán tan largas como las de los grupos Popular, Socialista y Vox. También se les trasladó a Marín y a su compañero de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, que no tendrán pegado a Antelo, ya que el nuevo escaño del diputado defenestrado pasará a estar detrás de la bancada 'popular'.

La expulsión de un diputado de su grupo parlamentario no puede ni debe suponernos una merma María Marín — Portavoz Podemos-IU

La gran pregunta sin responder si van a seguir disfrutando de la misma asignación económica con un miembro más o no. "Los servicios jurídicos están haciendo cuentas aún", explicó Marín. Podemos entiende que "la expulsión de un diputado de su grupo parlamentario no puede ni debe suponer una merma en un ya de por sí grupo parlamentario que tiene grandes limitaciones". Entiende que "lo lógico" es que la llegada de Antelo vaya asociada de "más recursos".

Alpañez y las "telenovelas"

Por su parte, el nuevo portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, afirmó que los cambios en su partido ponen de manifiesto su "dinamismo y capacidad de adaptación" para "resolver los problemas de los ciudadanos".

Sobre el nuevo presidente provincial, José Manuel Pancorbo, dijo que "nadie puede decir absolutamente nada negativo del mejor consejero de Fomento que ha tenido la Región de Murcia", destacando que, "ante una crisis, Vox responde con profesionalidad y colocando en la Presidencia a un excelente profesional, a alguien que no necesita la política para vivir y a alguien que, después de volver a su vida profesional, ha decidido dar nuevamente un paso adelante y poner orden". Con su llegada, espera que la formación de Santiago Abascal inicie una "nueva etapa cargada de ilusión y pegada a la gente para plantear de cara a 2027 las soluciones que todos los ciudadanos necesitan".

Con relación a las polémicas contrataciones del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, tras conocerse que su portavoz, Luis Gestoso, ha 'colocado' a su pareja sentimental con un sueldo de 60.000 euros, Alpañez dijo que él no es "ningún experto en telenovelas", pues sí dijo que Nerea Alzola trabaja con el partido en la Región desde 2023.