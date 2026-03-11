Hacienda constata "mucha celeridad" y "juicios de valor" en las contrataciones de la trama Ábalos en la Región de Murcia

Hacienda constata irregularidades tras analizar los contratos de obra pública de la trama de Ábalos y Cerdán que afectan a la Región de Murcia. En concreto, se trata del proyecto de soterramiento de la red ferroviaria de la ciudad de Murcia.

La Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha presentado un informe al juez de la Audiencia Nacional que investiga adjudicaciones sospechosas realizadas por la trama Koldo en la pieza que salpica al que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que concluye en la existencia de irregularidades. Se analizan un total de once contratos sospechosos adjudicados tanto por Adif como por la Dirección General de Carreteras en tiempos de José Luis Ábalos como ministro.

El contrato que afecta a la Región de Murcia recoge dos proyectos: el soterramiento de la estación del Carmen hasta Barriomar, por un lado, y el soterramiento de Nonduermas. El presupuesto de ejecución material ascendió a 208 millones de euros, de los que corresponden al proyecto de Nonduermas 66.650.173 euros, y al de Barriomar 141.941.709 euros (los gastos generales son de un 9%, en lugar del 13% habitual, y el beneficio industrial es del 6%). El importe de licitación rozó los 240 millones.

Los contratos presentaron defectos, por lo que hubo que modificarlos y esto conllevó un incremento del precio de casi el 20%

El informe, al que ha tenido acceso La Opinión, pone el foco en lo que califica de "mucha celeridad" en la aprobación de estos expedientes. De hecho, el proyecto, el gasto y los pliegos se validaron en un solo día del verano de 2018, cuando Ábalos llevaba semanas al frente de Transportes. "El expediente se inicia el 30 de julio de 2018, el pliego de cláusulas administrativas se informa el 30 de julio de 2018 y se aprueba el expediente, el gasto y el pliego el mismo 30 de julio de 2018 por el Consejo de Administración de Adif", recalcan los expertos de Hacienda.

Sobre este contrato, el informe desvela también que "los criterios determinantes de la adjudicación han sido los de juicios de valor" en los dos proyectos de la red ferroviaria murciana, al igual que ocurrió con otro proyecto en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). "En dos de ellos, salvo para un licitador, no parece posible que la diferencia de puntuación por este criterio de juicios de valor se pudiera revertir con la puntuación obtenida por los criterios basados en fórmulas (precio)", afirma el informe.

Estos contratos presentaron defectos que determinaron que se tuvieran que tramitar modificaciones de los proyectos antes, incluso, de su ejecución, por lo que conllevó "un incremento del precio del contrato ligeramente por debajo del 20%". Además, la modificación incumplía la normativa sobre modificaciones prevista por la ley.