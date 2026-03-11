Aluvión de consultas, reubicaciones y cancelaciones en las agencias de viaje murcianas por la guerra: "Hay clientes que están cambiando sus vacaciones"

Aluvión de llamadas, consultas y mensajes con preguntas sobre si es seguro viajar, muchas dudas sobre posibles cancelaciones o reubicaciones de destinos... El conflicto en Oriente Próximo ha desbaratado también buena parte de los planes turísticos que tenían muchos murcianos en las próximas semanas o meses y, más inmediatamente, de cara a la Semana Santa.

Las agencias de viaje de la Región de Murcia trabajan estos días a destajo para atender a los numerosos clientes murcianos que tenían ya un viaje cerrado o que se planteaban coger un avión para irse a destinos del Mediterráneo oriental, Oriente Próximo o incluso al sudeste asiático: la incertidumbre y el temor también vuelven de nuevo a aparecer en estos negocios por la guerra en Irán, por cómo puede afectar a los países del entorno y al turismo internacional.

"Hay clientes que están cambiando sus vacaciones de Semana Santa y que tenían viajes reservados con bastante antelación y que ahora se caen. Toca volver a trabajar: buscar plazas, ver qué destinos encajan y ajustar precios", sostiene a La Opinión David Blasco, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de la Región de Murcia (Amuravi) y gerente del negocio Zafiro Tours en La Unión. "Llevamos muchos años conviviendo con situaciones de este tipo en el sector. Ahora mismo sí que tenemos una sobrecarga de trabajo, porque hay que gestionar muchas dudas y cambios, pero es lo que toca", reconoce.

La mayoría de destinos turísticos de la zona siguen operativos y las aerolíneas buscan rutas alternativas, expone Blasco

Algunos hechos puntuales relacionados con la guerra que inició Estados Unidos están generando alarma entre los viajeros, aunque en muchos casos se trate de incidentes alejados de las zonas turísticas. "Por ejemplo, en Turquía se ha hablado de que han interceptado un dron y un misil. Pero, si se mira el mapa, eso ha ocurrido en el sur del país, muy lejos de Estambul, a muchos kilómetros de las zonas turísticas. Sin embargo, la gente oye ‘Turquía’ y piensa: ‘Yo tengo un viaje a Turquía’, aunque realmente vaya a Estambul".

"La gente empieza a tener miedo"

No obstante, reconoce que la preocupación de los viajeros es comprensible: "La gente empieza a tener miedo, y el miedo es libre. Muchos de ellos han comenzado a asustarse porque tienen una reserva para Turquía, Egipto o para algún destino de la zona. Pero hay que poner las cosas en contexto: el conflicto está en el Golfo Pérsico y de ahí a otros destinos turísticos hay mucha distancia".

En algunos países con gran masa turística y especial interés sí que se han tomado medidas que afectan directamente al turismo, como Jordania, que ya ha cerrado su espacio aéreo, una medida "habitual" cuando existe cualquier riesgo. "Si hay un ataque o cualquier incidente, lo primero que hacen es cerrar el espacio aéreo. No se puede permitir que haya aviones volando con el riesgo de que un dron o cualquier artefacto entre en el espacio aéreo y cause un problema", añade.

Además, explica que la confianza de los viajeros suele tardar en recuperarse tras una crisis o guerra internacional de este tipo hasta que no se ve que la situación vuelve a estar tranquila. "Siempre hay viajeros más valientes que siguen adelante, pero otros prefieren esperar y es respetable".

Por eso ahora también, señala, los murcianos están estos días buscando alternativas como otros países de Centroeuropa o destinos dentro de España. En cuanto a las cancelaciones, si se produce porque se cierra el espacio aéreo o porque la compañía cancela el vuelo, al cliente se le devuelve el 100% del importe. No hay problema. Distinto es cuando el cliente quiere cancelar porque percibe un posible riesgo: "El miedo no lo cubre ningún seguro", recuerda Blasco.

Centroeuropa o viajes dentro de España se perfilan como alternativas en Semana Santa

En aquellos viajes de larga distancia que requieren de escala, especialmente del sudeste asiático (Tailandia, Malasia, Vietnam e Indonesia), la principal consecuencia está siendo la reorganización. "Habitualmente se hace escala en lugares como Emiratos Árabes o Qatar, pero siempre hay alternativas. Cuando surge un problema, las compañías reubican a los pasajeros. Puede haber retrasos o cambios de vuelo, pero normalmente encuentran rutas alternativas para que la gente llegue a destino", admite, recordando que en estos puntos buena parte del turismo continúa funcionando con normalidad. Otros destinos más alejados como China o Japón siguen abiertos y funcionando "con normalidad", reitera.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de la Región, David Blasco, en su agencia de La Unión. / Iván Urquízar

Prudencia antes de cancelar

Desde Amuravi recomiendan prudencia antes de tomar decisiones precipitadas: "Siempre aconsejamos esperar y ver cómo evoluciona la situación. Si ahora cancelamos voluntariamente, el turoperador puede aplicar gastos, las compañías aéreas también, y esos costes existen. Las compañías no tienen margen para asumirlos. En cambio, si finalmente la aerolínea o el destino cancelan el viaje, entonces sí se devuelve todo el dinero".

El mensaje para los viajeros es claro: mantener la calma y consultar con los profesionales. "Pedimos a la gente que no se vuelva loca, que vaya paso a paso y que se apoye en su agente de viajes, que siempre intentará buscar la mejor solución para el cliente. Nosotros nos preocupamos tanto de quienes todavía no han salido como de quienes ya están de viaje. Y si alguien se queda atrapado en destino, también estamos pendientes hasta que sabemos que ha podido volver a casa", asegura.