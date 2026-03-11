Alertan de que los autónomos murcianos desembolsarán hasta 288 euros más al mes en carburantes por la guerra

La guerra en Oriente Próximo le costará a los autónomos murcianos que dependen de su coche, furgoneta o moto para trabajar unos 288 euros más al mes solo en carburantes. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) alertó del fuerte impacto que está teniendo el incremento del precio de la gasolina y en diésel en miles de trabajadores por cuenta propia que dependen de su vehículo para desarrollar su actividad diaria.

El incremento progresivo del precio de los carburantes tiene "un impacto directo" en el día a día de los autónomos, sostiene UPTA. Un trabajador que utiliza una furgoneta de pequeñas dimensiones con un depósito de 90 litros de gasóleo necesita ahora 36 euros más para llenar el depósito que antes del inicio del conflicto. Además, los autónomos de sectores que dependen de su vehículo para trabajar, como panaderos, carpinteros, electricistas, repartidores, fontaneros o comerciantes de productos frescos, consumen de media dos depósitos de combustible a la semana, lo que supone un sobrecoste aproximado de 288 euros al mes respecto a la situación anterior, según los datos obtenidos por la organización.

El aumento de costes puede poner "en riesgo" la estabilidad de miles de pequeños negocios, sostienen

Desde UPTA se advierte de que esta situación tendrá un efecto directo en el incremento de los costes de producción de miles de pequeños negocios. En muchos casos, estos profesionales no podrán repercutir esta subida al consumidor final, lo que reducirá aún más sus márgenes y "pondrá en riesgo la viabilidad de numerosas actividades".

Por ello, la organización reclama al Gobierno que active de forma urgente el primer paso del denominado 'Escudo Autónomos de UPTA', mediante la aplicación de un sistema de un "descuento directo en la factura de carburante destinado específicamente a los trabajadores autónomos que utilizan su vehículo como herramienta esencial de trabajo".

"Somos el amortiguador de cada crisis"

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, advirtió que "los autónomos no pueden seguir siendo el amortiguador de cada crisis internacional. Cuando sube el carburante, miles de trabajadores por cuenta propia ven cómo sus costes se disparan de un día para otro sin capacidad real para repercutirlo en sus precios. Para muchos profesionales que utilizan su vehículo como herramienta de trabajo, esta subida supone cerca de 300 euros más al mes, un coste que sale directamente de su rentabilidad. Estamos hablando de panaderos, fontaneros, electricistas o repartidores que dependen del combustible para poder trabajar".

En este sentido, Abad subrayó que "es imprescindible actuar con rapidez. Pedimos que el descuento al combustible se aplique directamente a los autónomos profesionales que lo utilizan para trabajar. No hacerlo significaría dejar a miles de pequeños negocios soportando en solitario las consecuencias de una crisis internacional".

La organización recuerda además que una parte muy elevada del precio final de los carburantes corresponde a los impuestos que gravan estos productos, cuyos principales beneficiarios son el Estado y las comunidades, por lo que, a mayor precio del combustible, mayor es también la recaudación pública.

Por ello, se insiste en que las administraciones deben "asumir su responsabilidad" y poner en marcha mecanismos de "alivio inmediato" para los trabajadores autónomos, ya que, sin medidas compensatorias urgentes, miles de profesionales verán cómo el encarecimiento del combustible "continúa deteriorando su rentabilidad y comprometiendo la estabilidad de sus negocios".