Alberto Buendía, de abrir una pequeña heladería en Puente Tocinos a hacer el mejor helado de España: "Queremos llevar Snoopy fuera de Murcia"

Mil heladeros se presentaron al concurso nacional Gran Premio del Helado 2026, disputado el mes pasado en Benidorm, pero solo el murciano se alzó con la victoria. Superó la fase previa elaborando el mejor helado de mango de España y se coló entre los 10 finalistas. Fue entonces cuando marcó la diferencia con su cremino (un helado a capas), un helado que lleva chocolate blanco, crujiente de avellana y un veteado de 'nociola'.

Él es Alberto Buendía, tiene 38 años, es de Puente Tocinos y sus heladerías Snoopy, que regenta junto a su mujer Mari Ángeles, se han expandido por toda la Región de Murcia. Tres de ellas están en la ciudad de Murcia, las otras dos, se distribuyen entre El Palmar y Alcantarilla. El flamante ganador del Maserati (premio del concurso) tiene grandes planes para sus establecimientos. Con la creación de un obrador en su pedanía natal (a la que más cariño tiene) pone la mirada fuera de la Comunidad, donde piensa expandir su negocio "comenzando por San Juan (Alicante)".

Alberto Buendía, junto a la lista de puntación, tras ganar el premio al mejor helado de España. / L. O.

¿Qué ha cambiado en usted o en su manera de gestionar sus heladerías tras este premio?

Vamos a seguir en la misma línea y mejorando cada día, que es lo que hemos hecho desde el inicio. Es decir, tengo claro cuál es mi idea de Snoopy, cuál es mi idea de concepto de mis heladerías y tengo clarísimo que siempre voy a seguir hacia adelante: innovando, creando sabores nuevos, aportando la mejor experiencia hacia el cliente y dando ese servicio en mesa que a día de hoy nos caracteriza.

¿Cómo empezó en el sector de los helados?

Me he dedicado toda la vida a la hostelería. Mis padres tienen locales de copas y yo toda la vida he estado con ellos en Puente de Tocinos siempre. Todo surge a raíz del bajón que da la hostelería por culpa de la ley del tabaco. A mí y mi mujer nos encanta el helado, tenemos los mismos gustos y siempre he querido tener una heladería en Puente Tocinos.

De ahí sale la idea. Buscamos un bajo allí y la montamos. Hemos ido creciendo poquito a poco y como lo que hacíamos nos gustaba, nos hemos ido animando a seguir hacia delante y convertirnos en un referente del helado en la Región de Murcia.

El invierno es una época poco propensa a comer helado, ¿cómo sobrevive un heladero al frío?

Nosotros nos damos cuenta de que podemos funcionar en invierno cuando llega la covid y tenemos que reducir gastos. En nuestra plantilla teníamos a una chica que nos vimos obligados a dejarla a media jornada, porque no queríamos despedirla, lo importante es que pueda seguir trabajando, y a día de hoy sigue con nosotros. Así vimos que podíamos trabajar en invierno.

Además, ofrecemos productos alternativos al helado para los días de frío o lluvia, como las crepes, los batidos, los gofres o las tortitas, que complementan muy bien nuestros helados. Al ver que podíamos continuar abiertos en invierno y teniendo en cuenta que la mayor de afluencia del Snoopy es a partir de la primavera (hasta octubre más o menos), lo que hacemos es ir dando vacaciones a nuestros empleados y cerrar las tiendas.

Alberto Buendía tras ganar el premio al mejor helado. / L. O.

¿Cuál es el helado que más consumen los murcianos que visitan Snoopy cuando llega el calor?

En verano el helado que más nos piden es el granizado y la horchata. Algo que invierno se convierte en segunda opción. Aunque, ojo, cada día más gente consume helado en invierno y sorprendería la de gente que se lo pide. Sin embargo, los sabores más demandados son los clásicos, como puede ser la vainilla, la nata, el chocolate, el turrón, la fresa o la leche merengada. Cuando más aprieta el calor, uno de los productos que más se vende el granizado blanco y negro, es decir, un granizado de café con una bolica de nata o de vainilla por encima.

Este año, la revolución ha sido la llave ácida. Tuvimos la suerte de que se implantara a nivel nacional y la gente nos lo ha pedido mucho. Incluso, han venido desde otras partes de España a comerlo. Ese, junto al de Happy Hippo, ha sido la revolución. Sin olvidar el de chocolate Dubai blanco.

Después de tantos años haciendo helados, ¿cuál es la combinación de sabores que más le ha escandalizado ver pedir a un cliente?

Nosotros siempre intentamos adaptarnos al gusto del cliente. Snoopy se adapta mucho a esas situaciones, porque al final el cliente pide lo que quiere y nosotros se lo ponemos. A veces nos preguntan y yo les digo: "¿A ti te gusta?" Y me responden que sí. Así que yo les contesto que se lo pidan. Alguien se tomará una marinera con un café con leche. Yo una marinera no la concibo si no es con una caña de Estrella Levante.

Sabemos que sus helados son todos artesanales, ¿pero tienen opciones veganas o para intolerantes a la lactosa?

Así es. Y cada día estamos trabajando en ofrecer mucho más. Estamos ya planteando duplicar nuestras vitrinas de helados. Nos planteamos mejorar nuestras instalaciones, empezando por la de Puente Tocinos y adaptarnos así a las nuevas tendencias. Nuestra tienda de Murcia centro ya dispone de dos vitrinas.

La mejor opción siempre será acudir a su heladería, pero aconséjenos cómo hacer un buen helado en casa

Para hacer un helado casero no se necesitan muchos ingredientes. Simplemente, necesitamos una buena nata fresca, que la hay en el mercado (además de origen nacional), una buena leche fresca, azúcar y dextrosa (un tipo de azúcar que endulza menos y tiene un mayor poder anticongelante). También es muy importante el tipo de congelación. Nuestros helados, una vez hechos, se abaten de temperatura, con lo cual en 10 minutos tenemos lo que es el corazón del helado en -30, -40 grados.

Hay que tener cuidado con la congelación, porque al hacerlo en casa y meterlo en el congelador, el helado se cristaliza, debido a que ese congelador no tiene la fuerza o la potencia de enfriamiento que puede tener uno de estos abatidores o de las cámaras de congelación que tenemos.