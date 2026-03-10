Vox rescata a Pancorbo para sustituir a Antelo

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox ha designado a José Manuel Pancorbo, exconsejero de Fomento e Infraestructuras durante el gobierno de coalición de PP y Vox, como nuevo presidente provincial de la formación en la Región de Murcia, según informó ayer la formación a través de un comunicado.

El nombramiento se produce después de la grave crisis del partido tras quedar descabezado en la Región por orden de la dirección nacional, que cesó a José Ángel Antelo, primero como presidente provincial y, después, como líder del grupo parlamentario, mandándolo finalmente al Grupo Mixto.

La nueva dirección regional contará, además, con Alberto Garre (Balsicas, 1952) como vicepresidente. Garre, actual diputado regional y portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Regional, fue presidente de la Comunidad Autónoma entre abril de 2014 y junio de 2015. El político se incorporó a Vox en 2023. Desde la formación trasladaron a ese periódico que el resto de miembros se anunciarán el 20 de marzo.

Antes de anunciarse estos nombres, se conocía que el expresidente anterior, José Ángel Antelo, pasará el resto de la legislatura en el Grupo Mixto. Así lo aprobó ayer la Mesa de la Asamblea Regional, a petición del Grupo Parlamentario Vox.

Según pudo saber esta redacción, la Mesa de la Cámara le da ahora al Grupo Mixto diez días para elaborar un nuevo reglamento de funcionamiento para el resto de legislatura. Es decir, deberán darse a sí mismos unas normas que ordenen los tiempos de intervención de cada uno, quién ostenta la Portavocía y cómo se reparten la asignación presupuestaria. De lo contrario, la Mesa de la Asamblea será la que elabore el reglamento.

Antelo, suspendido e inhabilitado por su partido, pasa a ocupar escaño en un grupo en el que también están María Marín, de Podemos, y José Luis Álvarez-Castellanos, de Izquierda Unida-Verdes. De hecho, fue el portavoz adjunto de Vox en el Hemiciclo, Rubén Martínez Alpañez, quien anunció la intención de su formación de enviar a Antelo «con los comunistas», después de que este denunciara públicamente a los de Abascal por haber «falsificado» su firma para comunicar a la Mesa el cambio de Portavocía.

Entonces, el órgano rector rechazó la petición porque esta no estaba razonada. En esta ocasión, Vox sí que había presentado un escrito dando cuenta de la reunión en la que se decidió la expulsión de su portavoz, así como el resultado de la votación. Fuera del grupo parlamentario, es Rubén Martínez Alpañez, como portavoz adjunto, quien asume el cargo de su excompañero. No obstante, en la reunión de la Mesa se acordó requerir a Vox la designación de un nuevo portavoz de manera oficial. Igualmente, cabe recordar que Vox decidió por mayoría absoluta que este cargo lo asuma Rubén Martínez Alpañez, con los adjuntos María José Ruiz y Alberto Garre.

En declaraciones a La Opinión, Antelo, que tras ser defenestrado se negó públicamente a entregar su acta de diputado, afirma que seguirá trabajando «por la Región y por España» desde el Grupo Mixto: «Siempre cumplo mi palabra, tenga el coste que tenga».

Por su parte, Ángel Luis Hernández, secretario de Organización de Podemos, recordó que el Grupo Mixto ya tiene reglamento, puesto que son dos formaciones políticas distintas las que lo componen: Podemos e IU. En este sentido, recela de la necesidad de tener que crear uno nuevo por la llegada de Antelo.

Álvarez-Castellanos afirma que se reunirá con sus compañeros de coalición (Podemos) para estudiar la propuesta que deberán presentar a la Mesa, que «habrá que discutir previamente con Antelo». El diputado de IU-V confía en tener el nuevo código de funcionamiento del grupo «resuelto en esta misma semana», ya que «en estas cuestiones no cabe otra que atenerse a lo reglamentariamente establecido».

No es la primera vez que el Grupo Mixto pasa por una situación como esta. La legislatura pasada, fueron tres los diputados que dejaron sus grupos para mudarse al Mixto. Fueron los casos de Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, de Ciudadanos; y de Pascual Salvador, de Vox.