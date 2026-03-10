El murciano TheGrefg regresa al combate estelar de La Velada del Año de Ibai con un duelo que promete acapararlo todo: "Me doy un 80% de ganar"

El murciano TheGrefg vuelve a colarse en el 'main event' de 'La Velada del Año VI' de Ibai Llanos por segundo año consecutivo. Hace poco menos de un año, el alhameño se proclamó vencedor en su combate contra el streamer colombiano Westcol. Ahora, le tocará enfrentarse a Illojuan, uno de los creadores de contenido de habla hispana más exitoso de los últimos años.

"Es un tío más grande, más pesado, solo hay que verle la espalda. Es un reto más difícil, pero yo ya cuento con la experiencia del año pasado y al final estoy aquí porque me lo pasé increíble", explica el murciano en la presentación del evento, que tuvo lugar en los canales de Twitch y YouTube de Ibai.

Ambos contrincantes, en un tono bastante desenfadado, expresaron la buena relación que tienen. Se conocen desde hace, al menos, 10 años y se notó este lunes: "Estoy agradecido de pegarme con Juan y de ser otra vez el 'main event'. A veces la gente piensa que para pelearte en 'La Velada' tienes que tener 'beef', pero a mí me parece subir bonito tenerle cariño a alguien y cuando nos subimos al ring somos rivales y nos reventamos la cabeza, básicamente".

Illojuan y TheGrefg tendrá que pesar lo mismo el día del combate

Uno de los temas que más se habló tras revelar que estos dos streamers formarían parte del décimo combate de 'La Velada VI' fue el peso. A simple vista, el andaluz, aparte de ser un poco más alto, también pesa más, algo muy importante en el boxeo. Sin embargo, revelaron que ya han pactado un peso para el sábado, 25 de julio, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla (lugar en el que se celebrará el evento).

"Yo parto de unos 72 kilos", cuenta Grefg, pero si quiere acercarse al peso pactado deberá subir más. En el otro lado, Illojuan indicó que él deberá bajar 9 kilos, pero es algo que no le preocupa, porque "se acordó hace más de un mes". El malagueño planea usar la deshidratación para llegar a los 77 kilos acordados el día antes del combate, que será cuando se hagan los pesajes y el cara a cara.

"Doy un 80% de probabilidades de ganar para mí, un 20% para Juan"

Al ser preguntados por sus posibilidades de vencer, ambos rivales respondieron contundentemente, los dos confían mucho en sí mismo. En el caso de Juan, lo tiene claro: un 100%. En cambio, el de Alhama (ahora en Andorra) demuestra ser más consciente de lo que puede ocurrir en un combate de boxeo: "Doy un 80% de probabilidades de ganar para mí, un 20% para Juan. El 100% en un deporte de contacto... un golpe te puede doler mucho, te puede pinchar y te puede dejar fuera".

"Los dos nos vamos a subir con algo de miedo al ring y con todo el nervio. Soy de confiar en mi trabajo, pero desde la probabilidad, puede pasar cualquier cosa. Obviamente, confío en esa experiencia que ya tengo y en el trabajo que vamos a hacer estos meses", confiesa Grefg.

Dónde conseguir las entradas de 'La Velada del Año VI' de Ibai

Las entradas para poder ver los 10 combates que tendrá esta edición de 'La Velada del Año VI' se podían conseguir en este enlace desde este lunes, 9 de marzo, pero en cuestión de horas volaron y, de momento, todas se encuentran agotadas.