El temor a volver a pagar 2 euros por litro de gasolina dispara las alarmas en la Región: "El Gobierno se está forrando y debe bajar el precio"

Con la sensación de 'déjà vu' y de que esto ya se ha vivido no hace tanto tiempo. Tras una semana marcada por la incertidumbre y de disparos progresivos en el precio de los carburantes para llenar el depósito del coche (sin visos de que se pueda frenar esta 'sangría' a corto plazo), conductores, usuarios, estaciones de servicio y transportistas de la Región de Murcia vuelven a temer que este encarecimiento vuelva a llevar a tener que pagar hasta 2 euros por litro de gasolina como ocurrió en España al inicio de la guerra en Ucrania.

La escalada del precio de los combustibles en poco más de una semana tras el inicio del conflicto internacional en Oriente Próximo ya toca de lleno el bolsillo de los murcianos hasta el punto de que se ha vuelto a exigir al Gobierno central que intervenga y ponga de nuevo en marcha distintas ayudas y bonificaciones -al igual que hizo en 2022- para contener el disparatado precio de la gasolina y el diésel.

Las primeras que vienen sufriendo estos cambios "volátiles" en el mercado son las propias estaciones de servicio y gasolineras de la Región. El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región, José Baños, recuerda a La Opinión que a nivel nacional ya han propuesto al Ministerio de Transición Ecológica y al de Hacienda que se baje el IVA del 21% al 10%, lo que supondría una rebaja aproximada de 15 céntimos por litro para los conductores.

A ello se sumaría una reducción del 50% del impuesto especial del gasóleo y del 40% en la gasolina, lo que permitiría abaratar ambos combustibles en torno a 22 céntimos por litro. La petición se realizó el pasado viernes aunque, añade, aún no tienen respuesta por parte del Estado. El barril de Brent, recuerda, llegó a cotizar a primera hora de este lunes en torno a los 108 euros, lo que anticipa que la incertidumbre podría prolongarse en las próximas semanas.

Baños insiste en que las gasolineras no sacan beneficio: "No somos los que ponemos el precio del petróleo"

Baños sostiene que el actual sistema fiscal hace que el Estado se esté "forrando" y aumente su recaudación cuando sube el precio del petróleo. "No es lo mismo aplicar impuestos sobre 1,30 euros que sobre 1,80 o 2 euros. Para Baños, el Gobierno debe hacer un esfuerzo y paliar esa subida con esas reducciones, que además las permite la Unión Europea, porque Portugal lo ha puesto en marcha: "Aquí también se puede bajar el precio", dice.

Tiene claro que esto supondría un alivio "muy importante" para transportistas y ciudadanos porque "no es solo por el precio en sí, sino moralmente por la cantidad de impuestos que se está recaudando aprovechándose de esta circunstancia", dice el presidente, quien vuelve a insistir en que las estaciones no sacan beneficio de esta situación: "Nosotros no somos los que ponemos el precio del petróleo".

Negativa a volver a ser "banqueros o cajeros"

Preguntado sobre la posibilidad de que vuelva a aplicarse la reducción como la de 20 céntimos por litro que ya se produjo entre abril y diciembre de 2022, sostiene que no sería la mejor opción para el sector: "Aquello fue un escándalo porque lo tuvimos que asumir las estaciones de servicio, que somos el último eslabón de la venta del combustible. Tuvimos que hacer de cajeros y banqueros", lamenta Baños.

"Creemos que fue un gran error del Gobierno y esperamos que no vuelva a cometerlo. Por eso hemos solicitado que, si se toman medidas, sea una bajada directa del IVA y de los impuestos. Los sistemas informáticos no estaban preparados para aplicar aquel descuento y esperamos que eso no vuelva a suceder. Los compañeros no están dispuestos a que ocurra lo mismo que pasó entonces", asegura.

Un motorista llena el depósito de gasolina de su moto este lunes en una gasolinera de Cartagena. / Iván J. Urquízar

Llenar el depósito de un camión cuesta 670 euros más

Uno de los sectores claramente más perjudicado para este encarecimiento en cuestión de días del precio de los carburantes es el de los transportistas de la Región de Murcia. El secretario general de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) en Murcia, Manuel Pérezcarro, también señala que la situación recuerda, inevitablemente, a la crisis provocada por la guerra de Ucrania en 2022. Desde el viernes previo al ataque a Irán, el 27 de febrero, el gasóleo ha subido 56 céntimos por litro, un incremento tiene un impacto directo en las cuentas de los transportistas.

"Cada vez que llena el depósito un camión de larga distancia, que son 1.200 litros, supone 672 euros más en llenar un depósito en cuestión de una semana. Cuando te pones a pensar que es esta diferencia por llenar un depósito en relación a hace unos días, es un disparate. Ese margen no lo tiene ningún viaje y no se cubre de ninguna manera", señala. Si se extrapola al consumo anual de un vehículo pesado, el sobrecoste podría alcanzar unos 28.000 euros más al año en combustible, una cifra que el sector considera "inasumible".

El aumento de 56 céntimos por litro del gasóleo encarece hasta 28.000 euros al año el combustible de un camión, sostiene Pérezcarro

Pérezcarro subraya que, aunque la ley establece que el precio del transporte debe revisarse en función del coste del combustible cuando este sube más de un 5%, la realidad es que muchas pequeñas empresas tienen dificultades para trasladar ese incremento a sus clientes. "Si no pueden repercutirlo, llega un momento en que lo mejor es parar el vehículo, porque si no se arruinan", advierte.

"Venimos advirtiendo que necesitamos, para seguir subsistiendo, ayudas equivalentes a las que se hicieron en la guerra de Ucrania. Gracias a eso se pudo sobrevivir: fueron 20 céntimos por litro cada vez que se repostaba y luego hubo ayudas directas de 1.250 euros por camión. Entre las dos ayudas se pudo sortear el problema". Lo lógico, apunta el secretario general de Froet, es que se aplicaran "las mismas recetas" porque "es el mismo Gobierno con el mismo problema".

"Lo prioritario ahora mismo, apunta, es la bonificación del litro, porque eso se puede mantener mientras dure el efecto. Y si hay que tener otras compensaciones, como las ayudas de 1.250 euros por vehículo, también".