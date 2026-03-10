La Semana del Cerebro desvela en Murcia el peso de la alimentación en la memoria y la velocidad mental

El peso de la alimentación en la salud cerebral será uno de los temas que se abordarán estos días en Murcia durante la XXVI Semana Mundial del Cerebro que se celebra entre el 9 y el 13 de marzo y que arrancaban este lunes bajo el lema 'Mentes activas y optimistas'.

La iniciativa está coorganizada por el Instituto de Envejecimiento de la Universidad de Murcia (UMU) y Fundación Cajamurcia, y dirigida por la catedrática María Trinidad Herrero, con un programa que ofrece una propuesta multidisciplinar centrada en la salud cerebral y la neurociencia aplicada.

Durante cinco días, especialistas de distintos ámbitos tratarán cuestiones relacionadas con el funcionamiento del cerebro a lo largo de la vida. El programa incluye temas como la evolución cerebral durante el ciclo vital, la influencia de la nutrición y de la dieta mediterránea en el rendimiento cognitivo o las diferencias biológicas entre el cerebro masculino y femenino.

El ciclo también abordará la relación entre tecnología y arte a través de propuestas que conectan la inteligencia artificial y la música. Asimismo, se tratarán patologías y procesos clínicos específicos como la enfermedad de párkinson, las cefaleas —con especial atención a su incidencia en mujeres—, las neurointervenciones modernas o el denominado sistema de 'alcantarillado' cerebral.

En el caso de la alimentación, está demostrado que no es que haya un superalimento que sea ideal para el cerebro, pero sí que seguir un patrón de dieta, o incluso la dieta mediterránea, tiene efectos ventajosos sobre la atención, la memoria, la velocidad mental, el estado de ánimo y el riesgo de deterioro cognitivo.

Programa

La Semana Mundial del Cerebro arrancó ayer con el acto de inauguración oficial y la entrega de premios del concurso de carteles, a lo que siguiró la conferencia de María Trinidad Herrero 'Cerebros de Oro. El cerebro a lo largo de nuestra vida'. Además, los asistentes disfrutaron de la sesión 'Cerebro, IA y música', que incluiyó una interpretación al piano del músico Víctor Maojo.

El miércoles la Sala de Grados de Derecho acogerá una sesión que se centrará en el sistema de limpieza cerebral con la conferencia 'Alcantarillado cerebral', a cargo de Joaquín Sola y María-Trinidad Herrero.

El jueves el Salón Moneo del Ayuntamiento de Murcia será el escenario para la sesión 'Neurointervenciones en el siglo XXI', organizada por Neuroclub-Murcia en formato híbrido, presencial y a través de Zoom. También se celebrará la conferencia 'Personas centenarias y actividad cerebral', que analizará la relación entre longevidad y funcionamiento del cerebro. La jornada continuará con 'Emoción y cognición en la enfermedad de Párkinson', seguida del juego interactivo 'Striatum', diseñado para conocer mejor esta enfermedad.

El viernes será la última jornada en el Hemiciclo de Letras, donde se tratarán las cefaleas y sus nuevas terapias, con atención a su alta incidencia en mujeres y a los posibles sesgos de género en su tratamiento. Después tendrá lugar la conferencia 'Cerebro de hombre, cerebro de mujer', dedicada a las diferencias neurobiológicas entre ambos. El programa concluirá con el bloque 'Cerebro y dieta mediterránea', centrado en el papel de las proteínas, el aceite de oliva y las aceitunas en la salud cerebral.