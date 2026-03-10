El río Chícamo, un oasis único en la Región de Murcia que lucha contra especies invasoras, urbanismo ilegal y abandono rural

El río Chícamo en Abanilla constituye una rareza ecológica. Su hilo de agua permanente ha creado, a lo largo de siglos, un oasis de biodiversidad y cultura tradicional que hoy está protegido como Reserva Natural Fluvial, la única de este tipo en toda la Región. Sin embargo, pese a su valor ambiental y paisajístico, este enclave singular también afronta amenazas: desde especies invasoras hasta presiones urbanísticas o el abandono de los usos tradicionales que han modelado el territorio.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha anunciado este lunes precisamente una nueva iniciativa para reforzar su conservación: una jornada de voluntariado ambiental que se celebrará el próximo 14 de marzo en el río Chícamo. La actividad, organizada junto al Grupo Tragsa y Ecologistas en Acción, busca divulgar los valores de este espacio protegido y promover la implicación ciudadana en su cuidado.

La jornada incluirá una ruta interpretativa de unos 1,8 kilómetros por el tramo alto del río hasta la Garganta del Cagel, durante la cual personal técnico explicará las actuaciones de restauración fluvial que se están desarrollando en la reserva. También se celebrará una charla divulgativa sobre los valores naturales del enclave y un taller para construir cajas refugio para murciélagos, especies clave en el equilibrio del ecosistema al alimentarse de insectos como los mosquitos.

El portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia, Rubén Vives, valora positivamente iniciativas de este tipo porque ayudan a dar a conocer un espacio singular y valioso desde el punto de vista natural, pero también a explicar sus problemas y las amenazas que enfrenta. "Mucha gente viene a caminar por la zona, pero no conoce realmente sus valores ni su problemática", señala.

El río Chícamo destaca por concentrar una notable diversidad de especies y paisajes en un entorno semiárido. Entre los elementos que lo hacen único figuran las palmeras datileras, los tarayales —formados por Tamarix africana— y especies emblemáticas como el caballito del diablo (un pariente cercano de la libélula), macroinvertebrados acuáticos, o el fartet, un pequeño pez endémico del Levante español y catalogado como amenazado. También alberga macroinvertebrados acuáticos y especies poco comunes, como un raro caballito del diablo, un tipo de libélula asociado a aguas bien conservadas.

A este mosaico natural se suma la presencia de murciélagos, que encuentran en el entorno del río un lugar idóneo para alimentarse. Aunque las comunidades presentes aún no están bien estudiadas, Vives explica que la presencia de agua permanente favorece su actividad. La instalación de cajas refugio pretende facilitar espacios donde puedan instalarse.

Pero este pequeño oasis también afronta riesgos. Uno de los principales es la expansión de especies invasoras, como la caña común, el cangrejo rojo o peces introducidos como la gambusia (de EEUU). La caña, en particular, supone un problema importante para la vegetación de ribera. "Lo que hace es ocupar el espacio y evitar que crezca cualquier planta autóctona", advierte Vives. Además, al colonizar los cauces puede incrementar el riesgo durante episodios de lluvias torrenciales, ya que se desprende con facilidad y puede taponar drenajes o infraestructuras hidráulicas.

Otra presión procede del urbanismo ilegal o desordenado en el entorno del nacimiento del río. Según relata el portavoz ecologista, en los últimos años se han detectado construcciones ilegales en zonas cercanas al cauce. "Se levantaron dos chalés cerca del nacimiento del río que finalmente tuvieron que retranquearse", recuerda Vives.

A ello se suma un problema menos visible pero igualmente relevante: el abandono del mundo rural y de los usos tradicionales vinculados al río. El Chícamo ha estado históricamente ligado a huertas, acequias, muros de piedra seca y otras infraestructuras hidráulicas históricas. "Todo ese patrimonio también se deteriora cuando se abandona", explica Vives. El enclave conserva además vestigios de prácticas históricas como la trashumancia, ya que el río era paso obligado para los ganados en un territorio dominado por la aridez. Así, en un mismo espacio conviven valores naturales y culturales de gran relevancia.

Aunque en los últimos años se ha aprobado un plan de gestión para la reserva, desde Ecologistas en Acción consideran que aún queda camino para su plena aplicación. "El plan está, pero todavía falta ponerlo realmente en marcha", advierte Vives.