"Las restricciones al traslado de residuos pueden afectar a las empresas murcianas"

¿Qué impacto puede tener la aplicación de la Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA) en la gestión de residuos de las empresas murcianas?

Una de las principales preocupaciones de muchas empresas asociadas a AEMA RM (Asociación de Empresas de Medio Ambiente) es el impacto que puede tener la aplicación de la Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA), especialmente en lo relativo a las restricciones al traslado de residuos, en particular residuos peligrosos, hacia vertederos de esa comunidad autónoma. Actualmente, la Región de Murcia no dispone de ningún vertedero autorizado para residuos peligrosos, por lo que muchas empresas dependen de instalaciones ubicadas en Andalucía que gestionan el 80% de los residuos de España. Si finalmente se limita o prohíbe el traslado de estos residuos, numerosas empresas murcianas podrían encontrarse con serias dificultades para gestionar adecuadamente sus residuos. Esto puede tener consecuencias relevantes: desde incrementos importantes en los costes de gestión, hasta problemas de viabilidad para determinadas actividades industriales, afectando a la competitividad de las empresas de Murcia por falta de alternativas. Incluso podría condicionar nuevas inversiones industriales en la Región, algo que preocupa especialmente en un contexto en el que debemos fomentar la economía circular y la industria sostenible.

¿Cómo se relacionan hoy el cuidado del medio ambiente y la competitividad de las empresas?

Existe todavía la percepción de que la protección ambiental es un coste para las empresas. Sin embargo, la experiencia demuestra que las empresas que integran la sostenibilidad en su estrategia son más competitivas. Invertir en eficiencia energética, reducción de residuos, economía circular o innovación ambiental no solo reduce impactos ambientales, sino que mejora la eficiencia de los procesos, reduce costes a medio plazo, abre nuevos mercados y mejora la reputación corporativa. Además, cada vez más clientes, inversores y administraciones exigen criterios ambientales en la contratación y en las cadenas de suministro, por lo que las empresas que se anticipan a estas exigencias tienen una clara ventaja competitiva.

Las empresas que integran la sostenibilidad en su estrategia son más competitivas

¿Qué papel puede desempeñar el biogás en la transición energética y la economía circular?

Desde AEMA RM consideramos que el desarrollo del biogás y del biometano puede representar una oportunidad importante dentro de la transición energética y la economía circular, especialmente en territorios con una fuerte actividad agroalimentaria como la Región de Murcia. Las plantas de biogás permiten reducir emisiones, gestionar adecuadamente subproductos y generar energía renovable, contribuyendo a la descarbonización. Es por tanto una industria estratégica en un contexto donde España necesita ser independiente de otros países en materia de energía. No obstante, desde la Asociación defendemos que el desarrollo de estos proyectos debe hacerse con planificación, transparencia y garantías ambientales, fomentando proyectos bien dimensionados, integrados en el territorio que utilicen la MDT (Mejores Tecnologías Disponibles). Una Planta de biogás que aplica las MDT no provoca olores de ningún tipo, no es peligrosa y soluciona el problema ambiental al sector agrícola y ganadero de la Región de Murcia.

El desarrollo del biogás y del biometano puede representar una oportunidad importante dentro de la transición energética

¿Por qué es importante reforzar la lucha contra la competencia desleal en la gestión de residuos?

El sector ambiental es uno de los más regulados y técnicamente exigentes, algo necesario para garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública. Sin embargo, esta regulación también exige que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones. Desde AEMA RM insistimos en la importancia de reforzar los mecanismos de control e inspección para evitar prácticas irregulares en la gestión de residuos, que generan competencia desleal frente a las empresas que cumplen estrictamente la normativa. Combatir estas prácticas no solo protege al sector empresarial que trabaja correctamente, sino que también garantiza una correcta protección ambiental.

¿Qué papel juega el emprendimiento en el desarrollo del sector ambiental en la Región de Murcia?

Otro de los ejes del trabajo de AEMA RM es el impulso del emprendimiento en el ámbito ambiental. El sector del medio ambiente está generando cada vez más oportunidades en ámbitos como la economía circular, la gestión de residuos, las energías renovables, la eficiencia energética o la digitalización ambiental. Desde la Asociación trabajamos en varios proyectos con el Ayuntamiento de Murcia, y con eventos como el ECODAY donde premiamos las iniciativas emprendedoras. Promovemos la innovación y el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales que contribuyan a un modelo económico más sostenible. Creemos firmemente que la sostenibilidad es una oportunidad económica y de generación de empleo de calidad.