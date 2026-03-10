La Región premia a 75 alumnos por su esfuerzo y excelencia académica

La Consejería de Educación y Formación Profesional entregó el pasado 4 de marzo a 75 alumnos los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como los premios de Bachillerato de Investigación/Excelencia, correspondientes a los cursos 2023-2024 y 2024-2025.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, resaltó «que el esfuerzo que han demostrado los estudiantes para alcanzar estos premios extraordinarios es el motor que os permitirá progresar en la vida. La excelencia no es un acto puntual, sino uno hábito que se cultiva día a día, examen tras examen y libro tras libro».

Marín también subrayó la labor de profesores y centros educativos ya que «una educación de calidad no solo imparte conocimientos, sino que siembra valores como la responsabilidad, la ética del trabajo y el afán de superación».

Los alumnos premiados en Educación Secundaria Obligatoria han recibido un diploma acreditativo y cheque nominativo de 500 euros, y a los galardonados en Bachillerato les ha correspondido un diploma acreditativo y cheque nominativo de 700 euros.

En total se han concedido nueve premios a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de los cursos 2023-2024 y 2024-2025 que pertenecen a los centros IES Juan Carlos I (Murcia), IES El Carmen (Murcia), IES Francisco Salzillo (Murcia) e IES La Flota (Murcia), Colegio Monteagudo-Nelva (Murcia), IES El Bohío de Cartagena y Colegio Salzillo (Molina de Segura).

En Bachillerato han resultado premiados 17 alumnos que pertenecen a los centros La Merced-Fuensanta (Murcia), IES El Carmen (Murcia), Monteagudo-Nelva (Murcia) y Colegio San Buenaventura (Murcia). Asimismo, han resultado galardonados estudiantes del IES Ben Arabí (Cartagena), IES Ramón Arcas Meca (Lorca), IES Cañada de las Eras (Molina de Segura), IES Francisco Salzillo (Alcantarilla), IES Mar Menor (San Javier) e IES Luis Manzanares (Torre Pacheco).

En el acto también se entregaron 49 premios de Bachillerato de Investigación/Excelencia de los cursos 2023-2024 y 2024-2025 a estudiantes de los centros IES Floridablanca (Murcia), IES Infante Juan Manuel (Murcia), IES Juan Carlos I (Murcia), IES Licenciado Francisco Cascales (Murcia), IES Miguel Espinosa (Murcia), IES Ramón y Cajal (Murcia), IES Saavedra Fajardo (Murcia), IES Marqués de los Vélez (Murcia), IES Francisco de Goya (Molina de Segura), IES Ruiz de Alda (San Javier), IES Prado Mayor (Totana), IES Salvador Sandoval (Las Torres de Cotillas) e IES Poeta Julián Andúgar (Santomera).

La entrega de las distinciones se celebró en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia y contó con actuaciones del alumnado del Conservatorio Superior de Música de Murcia Manuel Massotti Littel y del Conservatorio de Danza de Murcia Teresa Souán Bernal.