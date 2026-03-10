Puente no se libra de Bernabé, que preside la comisión de la red ferroviaria en el Senado

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no se libra del murciano Francisco Bernabé, con el que ha protagonizado broncos debates en la Cámara Alta durante la presente legislatura. Este martes, el Senado constituyó la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria española, con el objetivo de analizar el deterioro del servicio ferroviario en España, y estará presidida por Bernabé.

El objetivo del PP con esta comisión, según dicen, es saber por qué se ha deteriorado la red ferroviaria en los últimos años y "conocer la verdad" del accidente de Adamuz en el que murieron 46 personas.

Durante la sesión constitutiva, Bernabé subrayó la "enorme responsabilidad" que asume el Senado con la puesta en marcha de esta investigación, recordando que, aunque "la justicia está haciendo su trabajo y será la que dirima las responsabilidades penales que en su caso procedan", desde las Cortes tienen también la "obligación de depurar las responsabilidades políticas que correspondan".

Francisco Bernabé, senador murciano que presidirá la comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria. / PPRM

Asimismo, garantizó que en la comisión "no habrá cuestión que se quede sin tratar, hecho sin investigar, pregunta sin formular ni compareciente por declarar", en un compromiso "con la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas". En este sentido, subrayó que, cincuenta días después del accidente, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha asumido "ninguna responsabilidad política".

Por su parte, el también senador murciano José Ramón Díez de Revenga ejercerá como portavoz del PP de la comisión. "Los españoles tenemos derecho a poder viajar en tren de forma segura", declaró, señalando que "este accidente no fue un hecho fortuito, sino la consecuencia lógica de un deterioro progresivo de la red ferroviaria provocado por la dejación del sanchismo".

No habrá cuestión que se quede sin tratar, hecho sin investigar, pregunta sin formular ni compareciente por declarar Francisco Bernabé — Senador PP

Además, afirmó que "los ciudadanos tienen derecho a recuperar unos servicios ferroviarios que permitan llegar al destino con seguridad y puntualidad, como ocurría antes de que Sánchez llegara al Gobierno".

Desde el PP recalcan que Díez de Revenga cuenta con una amplia experiencia en la materia tras haber ejercido cuatro años como consejero de Fomento y dos años como director general de Transportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

A lo largo de la legislatura, Puente y Bernabé han protagonizado escenas de alta tensión, llegando el ministro a asegurar que el senador "mandó a la Policía a apalear a los murcianos" durante las protestas por el soterramiento. El presidente de la comisión, por su parte, ya ha pedido varias veces la dimisión de Puente por su gestión del accidente de Adamuz. "Esto no ha sido una negligencia, sino una imprudencia con resultado de muerte", le recriminó.