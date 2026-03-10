Las familias murcianas ya pueden pedir las ayudas de comedor escolar para el curso 2026-2027: requisitos y plazos

Las familias murcianas interesadas en solicitar las ayudas para el comedor escolar del próximo curso 2026-2027 ya pueden hacerlo. La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia ha convocado este martes las subvenciones que pueden solicitar todos los interesados que cumplan los requisitos.

La orden, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm), convoca las ayudas asistenciales de comedor escolar de los alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos (centros públicos y centros privados concertados) radicados en la Comunidad Autónoma que dispongan de este servicio complementario en el próximo curso académico.

Se pueden beneficiar de ellas todo el alumnado que vaya a realizar durante el curso escolar 2026-2027, los niveles de primer ciclo de Educación Infantil (2 años), segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad y para ello será requisito esencial que los ingresos de la unidad familiar en el año 2025 no superen, en función del número de miembros computables, los importes máximos determinados en la convocatoria.

La Consejería de Educación destinará a las ayudas para comedor escolar un importe total de 5,58 millones de euros

Plazo de presentación de solicitudes

El plazo ordinario de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Educación señala también que el plazo es de aplicación a todos los alumnos que en el curso 2026-2027 se encuentren matriculados en un centro con este servicio complementario a la fecha de publicación de esta convocatoria.

Para aquellos alumnos que no se encuentren matriculados en el centro antes de la apertura del plazo (alumnado de Educación Infantil de 2, 3 años generalmente, o de otros niveles, que se hayan incorporado al centro una vez finalizado dicho plazo, que provengan de un centro sin comedor escolar), así como para los posibles repetidores del último curso que se realice en el centro (generalmente 6.º de Educación Primaria) que conozcan su permanencia en el colegio durante un curso más con posterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria, se abrirá un plazo extraordinario de presentación de solicitudes que se extenderá desde el día 15 de junio al 20 de julio de 2026, ambos inclusive y necesitará de la presentación de la misma documentación y requisitos que para el plazo ordinario.

En esta ocasión, la Consejería de Educación destinará a las ayudas para comedor escolar un importe total de 5,58 millones de euros.