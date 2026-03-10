La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia exige visibilidad de la financiación estatal en el centro de salud Molina Este

Nuevo encontronazo entre el Gobierno de España y el Ejecutivo de la Región de Murcia, esta vez, a cuenta del nuevo centro de salud Molina Este, que se inaugura este miércoles. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha enviado una carta al consejero de Salud, Juan José Pedreño, señalando que para su inauguración él debería ser invitado a copresidir el acto junto al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.

"Dicha participación responde al principio de lealtad institucional y de transparencia respecto al origen de la financiación de las inversiones públicas que benefician a la ciudadanía", explica en la misiva de la que ha tenido conocimiento esta redacción. Lo cierto es que las obras de construcción del nuevo centro de salud de Molina Este fueron financiadas con cargo al Plan MINAP de 'Mejora de las Infraestructuras de Atención Primaria', con una tasa del 100% de su importe. Asimismo, en el contrato administrativo formalizado por esa Consejería se recoge que el precio total asciende a 9.897.800,00 euros, IVA incluido, y que se trata de un proyecto íntegramente financiado al 100% con fondos MINAP (aprobado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y financiado con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad).

En el caso de obras de nueva construcción, es obligatorio colocar un cartel durante los tres meses siguientes a la recepción de las obras

Siendo la financiación de esta obra íntegramente estatal, consideran que, "en coherencia con el carácter institucional de la inversión y con el respeto debido a la procedencia de los fondos públicos, resulta procedente que el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, como representante de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma, sea invitado a copresidir el acto de inauguración".

Del mismo modo, informan al consejero que es "obligado que la inauguración, la comunicación institucional del acto y la propia identificación de la inversión se ajusten estrictamente a las condiciones de información y comunicación establecidas para el Plan MINAP". En particular, este plan exige incorporar los logotipos correspondientes al Ministerio y que, cuando la información sobre la inversión se transmita de forma oral o a través de notas de prensa, se haga referencia expresa a la participación del Gobierno de España. "En el caso de obras de nueva construcción, impone la colocación de un cartel temporal de tamaño significativo, con logotipos que ocupen al menos el 25% de su superficie, que debe permanecer durante los tres meses siguientes a la recepción de las obras, así como la colocación posterior de una placa visible al público, de tamaño mínimo A-4, con los logotipos exigidos", añaden.

Lucas destaca que en la propia orden de 22 de febrero de 2024 ya se hizo constar que en los documentos esenciales de la licitación no figuraban inicialmente los logotipos del plan ni las obligaciones específicas de comunicación exigidas, y advierte de la necesidad de que se subsanen estos errores de cara al acto de este miércoles.

La Consejería afirma que sí ha destinado presupuesto

Desde la Consejería de Salud responden que la construcción del nuevo centro de salud en Molina de Segura responde a una "decisión exclusiva del Gobierno de la Región de Murcia", cuyo compromiso está plasmado en el Plan de Infraestructuras para Atención Primaria presentado en abril de 2022, y en la Estrategia de Mejora de Atención Primaria, publicada en marzo de 2023, y que se ha ejecutado con cargo a las partidas incluidas por el Gobierno regional en el presupuesto de la Comunidad en las anualidades 2024 y 2025.

"Efectivamente, se destinaron a ello los fondos recibidos por el Plan MINAP, que proceden del Ministerio de Sanidad", reconocen desde la Consejería, que adelanta que seguirá "exigiendo el incremento de este tipo de aportaciones" que le corresponden a la Comunidad, "una de las peor financiadas de España".

Además, aseguran que sí se ha invitado a la Delegación del Gobierno a la inauguración.

"Lamentamos que la Delegación del Gobierno utilice para la confrontación política la inauguración de un centro de salud que mejorará el ámbito sanitario en Molina de segura y que, en definitiva, está financiado con los impuestos de los ciudadanos", concluyen las mismas fuentes de la Consejería.