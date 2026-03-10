¿Qué fue de Mohamed Katir? El atleta murciano desaparecido tras saltarse varios controles antidopaje y que ahora se refugia en la poesía

Demostró un potencial increíble y de pronto desapareció. Este martes se cumple un triste aniversario para el atletismo murciano y español: 800 días sin ver a Mohamed Katir El Haouzi en una línea de salida. El fondista afincado en Mula desde su infancia lleva más de dos años pagando una de las sanciones más polémicas del deporte nacional, impuesta por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) de World Athletics.

El atleta, que el pasado 17 de febrero cumplió 28 años, sigue ostentando los récords de España en 1.500, 3.000 y 5.000 metros, títulos que nadie le ha arrebatado en las pistas pero que no puede defender sobre el tartán. Y todo ello sin haber dado positivo jamás en un control antidopaje.

Su sanción, que arranca en el salto de varios controles de localización, fue dictada inicialmente por dos años el 16 de febrero de 2024 y posteriormente ampliada hasta los cuatro. El horizonte para su regreso a la competición oficial no llega hasta febrero de 2028.

Mohamed Katir, con su medalla de plata en el Mundial. / EAN-CHRISTOPHE BOTT/EFE

Nacido en Alcazarquivir (Marruecos) el 17 de febrero de 1995, Katir creció en Mula y obtuvo la nacionalidad española en octubre de 2019, año desde el que se convirtió en uno de los mediofondistas y fondistas más brillantes del país. Una carrera ascendente que quedó truncada de golpe y que Murcia todavía espera ver retomada.

"Aspiro a regresar siendo más maduro y profesional"

A pesar de este duro golpe, Katir mantiene la esperanza de regresar con fuerza. "Aspiro a regresar siendo más maduro y profesional", aseguró en una publicación de Instagram en diciembre pasado. Su última carrera oficial fue la San Silvestre Vallecana de 2023, en la que logró un meritorio segundo puesto.

Antes de su sanción, Katir acumuló una destacada colección de medallas internacionales, incluyendo la plata mundial en los 5.000 metros en Budapest 2023, el bronce mundial en los 1.500 metros en Eugene 2022 y la plata europea en los 5.000 metros en Múnich 2022. Además, logró el oro en los 1.500 metros de los Juegos Europeos celebrados en Chorzow, Polonia, en 2023.

Mo Katir en la presentación del Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2024 / EFE

A nivel olímpico, su mejor resultado fue el octavo lugar en los 5.000 metros de los Juegos de Tokio 2021. Sin embargo, su sanción le impidió participar en los Juegos de París 2024, dejando un vacío en su prometedora carrera.

La poesía como refugio

Alejado de las competiciones, Katir ha encontrado consuelo en la poesía, una de sus grandes pasiones. En una reciente publicación en Instagram, compartió un poema escrito por él mismo que refleja su proceso de preparación y la esperanza de volver más fuerte. "Cada día suma un paso, cada instante me hace crecer", recita en uno de los versos.

El atleta continúa entrenando en la pista del estadio Monte Romero, en Espinardo, rodeado de amigos y familiares que lo apoyan en su camino. Su objetivo principal: estar listo para competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Mohamed Katir, quien sigue siendo considerado uno de los talentos más destacados del atletismo español, enfrenta un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Si logra mantener su disciplina y regresar al nivel que tenía antes de la sanción, podría consolidarse como uno de los mejores corredores de la historia de España.

La espera hasta 2028 será larga, pero su determinación y el apoyo de quienes creen en él podrían marcar la diferencia. Mientras tanto, Katir continúa sumando pasos en silencio, preparándose para volver más fuerte y demostrar que aún tiene mucho que ofrecer al mundo del atletismo.