Precio gasolinaJosé Manuel PancorboYacimiento San EstebanRío ChícamoCarlos AlcarazReal Murcia
Sanidad

Los médicos murcianos apuestan en su 130 aniversario por reforzar la relación con el paciente ante el aumento de agresiones

El Colegio de Médicos de la Región lanza una campaña en la que bajo el lema ‘Vitales’ recuerda el papel del facultativo en todos los momentos de la vida de los usuarios

Presentación de la campaña 'Vitales' del Colegio de Médicos de la Región de Murcia.

Presentación de la campaña 'Vitales' del Colegio de Médicos de la Región de Murcia. / Juan Carlos Caval

Ana García

Ana García

"Los médicos estamos presentes en los momentos vitales de la vida de nuestros pacientes: en el nacimiento, durante el crecimiento y desarrollo, en aquellas situaciones en las que la salud se pone a prueba y en el momento más duro". Así lo afirma el presidente del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, Francisco Miralles, que este martes ha presentado las actividades organizadas con motivo del 130 aniversario de la organización colegial y la campaña que lanzarán bajo el lema ‘Vitales’, una iniciativa con la que se busca volver a estrechar lazos y reforzar la relación con el paciente.

Los facultativos quieren reivindicar el papel integral del médico, no solo en su faceta para curar la enfermedad sino también como acompañante y como garante en la toma de decisiones en los momentos difíciles, "lo que nos lleva a establecer lazos con los pacientes y sus familias".

Por ello, lamentan precisamente en estos momentos el deterioro de esas relaciones ante la escalada de agresiones que se están dando en el ámbito sanitario. "Nos preocupa la relación médico-paciente, es lo más importante, y, por lo tanto, no podemos permitir ese deterioro", sostenía este martes Miralles casi al mismo tiempo en el que la OMC -Organización Médica Colegial- daba a conocer el balance de agresiones a facultativos durante el pasado año 2025.

El presidente del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, que ha estado acompañado por la secretaria general, Laura Cánovas, y el tesorero, Francisco Martínez, recuerda que fue el 21 de junio de 1896 cuando dio sus primeros pasos esta institución que representa a todos los médicos murcianos y que está detrás de generaciones de profesionales, "un tiempo en el que hemos avanzado y mejorado la calidad de vida de miles de personas".

Miralles lamenta que la celebración del 130 aniversario coincida con este "momento conflictivo", en referencia a las protestas que hay convocadas a nivel nacional por la negociación del Estatuto Marco con el Ministerio de Sanidad y que están teniendo su reflejo en la Región de Murcia, por lo que confía en que haya un acercamiento y se logre una solución.

Laura Cánovas, Francisco Miralles y Francisco Martínez en el Colegio de Médicos.

Laura Cánovas, Francisco Miralles y Francisco Martínez en el Colegio de Médicos. / Juan Carlos Caval

Microeventos, documental y nueva sede

Para conmemorar los 130 años del Colegio de Médicos, este ha preparado la campaña ‘Vitales’, pero también un ciclo de microeventos que se celebrarán en los municipios de Caravaca (abril); Cartagena (mayo); Murcia (junio); Yecla (septiembre); y Lorca (noviembre).

Además, están ultimando un documental que abordará la realidad de la profesión del médico y de su día a día, así como una exposición fotográfica.

Las actividades se completarán con el acto de bienvenida a los nuevos colegiados, el homenaje a los colegiados honoríficos y la entrega de los Premios Hipócrates.

Otra de las grandes novedades será el cambio de sede, para lo cual el Colegio Oficial de Médicos se trasladará a las nuevas instalaciones que están terminando en la zona de La Flota.

1.000 metros para formación en la nueva sede

El presidente de los médicos explica a La Opinión que el traslado a la nueva sede se llevará a cabo este mismo año, unas instalaciones que cuentan con unos 2.000 metros cuadrados de superficie.

En ellas habrá un espacio específico para formación de mil metros cuadrados en el que los profesionales podrán asistir a cursos y jornadas y donde además dispondrán de zona de simulación.

Noticias relacionadas y más

Pero el cambio de sede no implica renunciar a la actual, situada en Juan Carlos I junto a la Plaza Circular. Las actuales dependencias se mantendrán y, aunque aún se están valorando las opciones sobre sus usos, todo apunta a que tendrá un carácter social.

