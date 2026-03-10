Luengo sobre el OM2: "Tenemos que llevar a mucha gente para que se enamore del Mar Menor"

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, recordó, durante el acto de presentación, que el origen del proyecto se sitúa en la cesión realizada por el Ministerio a la Comunidad Autónoma a finales de 2022 de la antigua terminal del aeropuerto. Aquella decisión, recordó, abría la puerta a buscar nuevos usos para unas instalaciones que durante décadas habían sido uno de los motores del municipio. El objetivo era dotarlas de una nueva función que generara actividad y valor para la zona.

Según explicó el alcalde, el resultado está superando esa expectativa inicial e hizo referencia al conjunto de proyectos que se están impulsando en ese enclave. Entre ellos mencionó la futura presencia de la Agencia Espacial Europea en el antiguo bloque técnico del aeropuerto, donde se desarrolla el proyecto Caetra, vinculado al ámbito aeroespacial y actualmente en obras. A su juicio, la iniciativa presentada ahora complementa ese proceso de transformación y contribuye a dar sentido al conjunto de instalaciones del antiguo aeródromo.

Pero más allá de la dimensión tecnológica o científica, Luengo quiso poner el acento en el valor simbólico y emocional del proyecto OM2. El nuevo centro dedicado al Mar Menor, señaló, "tiene sobre todo alma", además de una base científica esencial para avanzar en el conocimiento y la recuperación del ecosistema.

El alcalde recordó que en los más de diez años que lleva al frente del Ayuntamiento han sido muchas las propuestas y debates en torno a la protección del Mar Menor. En ese tiempo se ha hablado de infraestructuras hidráulicas, de mejoras en los sistemas de saneamiento o de actuaciones para controlar las aguas pluviales. Sin embargo, también existía la aspiración de reforzar la dimensión científica y divulgativa del trabajo que ya se venía realizando.

Recreación del exterior del nuevo centro para la recuperación de especies del Mar Menor (OM2). / CARM

En ese sentido, destacó la labor desarrollada por los equipos de investigación vinculados al banco de especies del Mar Menor, que durante años han trabajado en la conservación de fauna marina y en el desarrollo de protocolos de cría en cautividad. El nuevo centro permitirá ampliar esa actividad y, sobre todo, mostrarla de forma más accesible a la sociedad.

Luengo está convencido de que el nuevo proyecto permitirá reforzar la transferencia de conocimiento a la ciudadanía. Los laboratorios visitables y los espacios de divulgación contribuirán, según explicó, a que la investigación no se quede solo en el ámbito académico, sino que llegue al conjunto de la sociedad.

El alcalde también destacó el potencial turístico del futuro centro. A su juicio, la instalación se convertirá en un nuevo atractivo para el municipio y para toda la comarca del Mar Menor, capaz de atraer visitantes interesados en conocer de cerca el valor ambiental del ecosistema. "Tenemos que llevar a mucha gente para que se enamore de la riqueza ambiental que tenemos en el Mar Menor", afirmó. Ese conocimiento directo, añadió, ayudará a que más personas se conviertan en aliadas de la conservación de la laguna.

Luengo agradeció al Gobierno regional el impulso del proyecto y felicitó a los profesionales encargados de su desarrollo. También recordó que, tras la presentación del diseño, queda todavía un camino intenso hasta la apertura del centro, un proceso en el que el Ayuntamiento se ha comprometido a colaborar.

El alcalde definió la iniciativa como "un proyecto vitamina que nos estimula a todos", convencido de que reforzará tanto la investigación científica como la proyección del territorio. En su opinión, el nuevo centro no solo contribuirá a mejorar el conocimiento del Mar Menor, sino también a reforzar el compromiso social con su protección.